Marc Márquez: "A veces soy demasiado exigente"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez cree que a veces es «demasiado exigente» con él mismo, tanto a nivel profesional como personal, pero asegura que es «realista» y que siempre busca la «perfección» en todo, si bien no esperaba tener un estreno tan bueno como piloto oficial de Ducati y, pese a una caída en Austin a la que le dio muchas vueltas, liderar el campeonato tras las primeras cuatro citas.

«Tanto en la vida real como en la personal, siempre he intentado ser lo más realista posible. Cuando una cosa es negra, por mucho que la quieras ver blanca, es negra. Es ahí donde, si tú la quieres ver blanca, poco a poco la tienes que ir cambiando. Muchas veces, en mi vida profesional, como en la caída de Austin, te quedas tres días dándole vueltas al tema y cómo puedo mejorar, quizá a veces soy demasiado exigente», valoró en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

El de Cervera ha empezado como un auténtico trueno (uno de sus apodos en catalán es 'tro') este Mundial 2025 con siete victorias en las ocho primeras carreras, entre Sprints y carreras largas, para volver a ser el líder y pese a estar en su primer año vistiendo el rojo oficial del equipo Ducati. Pero no ha sido fácil llegar hasta este punto.

De hecho, tiene claro que de 2020 a 2024 fueron los años «más difíciles» de su carrera y de su vida. «Han sido años en los que el inconformismo me ha hecho salir adelante porque era fácil tirar la toalla, rendirse, pero siempre siendo realista, es decir, siguiendo objetivo tras objetivo», apuntó.

«No puedes llegar a la cima de la montaña sin haber subido todos los escalones, así que ahí es donde comenzó una etapa en la que no me arrepiento de lo que he pasado porque también me ha hecho ver otra cara del deporte, aprender muchísimo y madurar de una forma diferente. Pero no se lo deseo a nadie», se sinceró.

Pero, con esa constancia y buena rutina de trabajo, ha llegado a un 2025 donde, de nuevo, está pilotando para buscar un nuevo título, que sería el noveno entre todas las categorías. «Este año hemos empezado de una forma inesperada. He intentado desde la pretemporada tenerlo todo medido para comenzar de la mejor forma posible, pero no esperaba comenzar con una victoria porque era un equipo nuevo, técnico nuevo y todo nuevo», valoró.

«Esa esperanza nunca la pierdes y en Tailandia, cuando conseguí esa primera victoria, me hizo respirar y pensar que, aunque acabamos de empezar, estamos haciendo las cosas bien y vamos por el camino adecuado», celebró Marc Márquez.

En la vida personal también le gusta la «perfección». «No tenerlo todo controlado, porque eso es un no vivir, pero sí cuando pongo algo en mi punto de mira, hacerlo de la manera perfecta y, sobre todo, también escuchando a tu alrededor porque, a veces, ese inconformismo te hace cegarte un poco, lo que tampoco es bueno, sino valorando en todo momento lo que toca hacer», manifestó.

En cuanto al cambio que hizo de Honda a Gresini, a una satélite de Ducati, cree que fue fruto de su «valentía». «Creo que el pilar fundamental en esa decisión es la valentía, no hay otra. Es aceptar el reto y no tener miedo a qué pasará. Luego, si ha salido bien, es muy bonito, pero si hubiera salido mal, también me hubiera quedado tranquilo porque lo habría intentado. Si no lo intentas, es cuando ya no duermes tranquilo», aportó.

Por otro lado, se muestra encantado de que su hermano pequeño Álex Márquez, todavía en el Gresini en el que fueron compañeros el año pasado, sea ahora mismo su máximo rival por el título. «Me encanta que me preguntes por Álex. Esta es la temporada en la que más me están preguntando por él. Ha comenzado la temporada de la mejor forma posible, encadenando segundos puestos, y estoy muy orgulloso de él, de cómo ha trabajado, de cómo ha insistido, de esa perseverancia», se sinceró.

«Este año hemos seguido el protocolo que seguíamos cada año. En casa nos ayudamos y en el circuito, si es deportivamente, algún detalle nos comentamos, pero luego cada uno trabaja con su equipo, cada uno tiene sus estrategias técnicas y en pista, y luego nos encontramos en carrera, en las Q2 y en las Sprint luchando por la victoria en MotoGP, que es muy fuerte. Dos hermanos luchando en MotoGP por la victoria y ahora mismo siendo primero y segundo en el campeonato», añadió en este sentido.

Y, sobre su larga relación con Estrella Galicia 0,0, cree que es fruto de «señales de la vida». «Son coincidencias que uno no las busca, pero las encuentra. Comenzamos con aquel 'globito' en 2011, oficialmente 2012, en Moto2. Luego me ha acompañado siempre. El año pasado, cuando salté a Ducati Lenovo, muchos de mis patrocinadores de toda la vida no pudieron seguirme y Estrella Galicia 0,0 sí, porque estaba esa ventana abierta», argumentó.

«Aparte de todo esto, el año pasado ya logré mi primer podio con Ducati, en Jerez y con Estrella Galicia 0,0 como 'tittle sponsor'. Luego llegó el vídeo viral, bailando con el casco y Estrella Galicia 0,0 detrás, y que ahora me acompañen en todos los podios que hemos conseguido con la lata, que es un elemento que se ve muchísimo, te transmite muy buena energía», manifestó.