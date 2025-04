Carlos Sainz: "Vamos dando pasos en la dirección correcta"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó estar «contento» con los «pasos en la dirección correcta» después del sexto puesto para la parrilla del Gran Premio de Arabia Saudí, aunque tiene que valorar sus opciones de dar guerra.

«Contento con otra vuelta buena en Q3, segundo fin de semana seguido que saco el máximo rendimiento del coche. Muy contento del progreso de ser la quinta carrera y estar tan cerca del límite del coche, y de lo que se puede conseguir. Vamos dando pasos en la dirección correcta, sigo cambiando mi estilo y va mejorando», dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño firmó su mejor posición en un sábado en Yeda, pero valoró tener a un Red Bull y un Ferrari detrás. «La segunda carrera seguida que salimos delante de un Ferrari y de un Red Bull. En Baréin decidí lucharles y ponerlo complicado de inicio, eso me costó la pelea por los puntos. Tengo que consultarlo con la almohada, si mañana merece la pena o merece más la pena luchar por puntos para el equipo», afirmó.

«No hay secreto. Hay que ir paso a paso, encontrando los límites del coche. Hay que seguir así y ver cómo podemos seguir mejorando. Tengo un coche rápido en recta, eso siempre ayuda, hay que pensarlo, seguramente me sienta con ganas de pelearlo, mi mentalidad racional me dirá que me van a pesar tarde o temprano y lo mejor es no meterse en muchos líos, guardar neumáticos, y ver cómo sacar el máximo de los puntos», terminó.