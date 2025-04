Carlos Sainz: "Al cambiar de equipo hay que probar y equivocarse un poco"

El piloto español Carlos Sainz (Williams) insiste en pedir paciencia sobre su rendimiento en este arraque del Mundial de Fórmula porque «al cambiar de equipo, hay que probar y equivocarse un poco», mientras que confesó que debe «elegir mejor» con quien pelea en la pista tras su incidente con el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

«Es normal que, al cambiar de equipo, haya que probar y equivocarse un poco, con algunos fines de semana buenos y otros malos, sólo intento comprenderlo lo mejor posible, pero no es fácil, ya se ha visto que cambiar de equipo lleva tiempo. Vamos por buen camino, tomándome mi tiempo poco a poco y teniendo fines de semana buenos y malos, pero yendo por buen camino», recalcó Sainz este jueves en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí en declaraciones recogidas por 'f1.com'.

El piloto español no ha tenido un buen arranque de temporada en su andadura con Williams, sumando únicamente un punto en los primeros cuatro Grandes Premios de la temporada, por los 18 que ha sumado su compañero, el tailandés Alex Albon, y con abandonos en Australia y la pasada semana en Baréin.

De todos modos, el madrileño no se pone excesivamente nervioso y no esconde que habrá «algunos fines de semana» en los que estará «en sintonía» con su monoplaza, y «otros no tanto». «Estoy en un gran proceso de aprendizaje, adaptando mi conducción, mis reglajes y mi comprensión del coche», remarcó.

Sin embargo, se mostró «desolado» por no poder sumar el pasado fin de semana, sobre todo por un toque con Yuki Tsunoda (Red Bull) que le dejó muy dañado el coche y una penalización, que provocó que no pudiese «sumar puntos».

«Mirándolo en retrospectiva, tal vez con un poco de tiempo, nada podría haber sido diferente de lo que hice con Yuki, perdiendo la parte trasera y golpeando mi coche, pero tal vez sí el elegir mis peleas un poco mejor», reconoció Sainz.

El español no olvida que el año pasado, al volante de un Ferrari, peleaba «duro» con Mercedes y Red Bull, pero que esta temporada, si está «delante» de ellos y Ferrari, necesita «ser un poco más realista y dejarlos ir, especialmente en una pista como Baréin, donde adelantar es fácil y te van a pasar de todos modos».

«En otros circuitos, no tanto, quizás en Suzuka y otros como Mónaco, donde sí que hay que luchar, pero en circuitos como Baréin, quizá hay que elegir mejor las peleas y comprometerse a terminar en los puntos», zanjó el piloto de Williams.