Fernando Alonso: "No hemos tenido el ritmo todo el fin de semana, será una carrera dura"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) explicó cómo gastó todos sus neumáticos para pasar la Q1 y salir decimotercero en un Gran Premio de Baréin que será «duro», ya que no ha tenido «ritmo todo el fin de semana».

«Estábamos en una línea muy fina, gastamos todo para pasar la Q1 y luego en la Q2 no teníamos ningún neumático. Era nuestro máximo resultado, va a ser una carrera larga, igual es una clasificación demasiado buena», dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, después del sábado de la cuarta cita del Mundial.

El asturiano confesó que el objetivo sería puntuar, aunque no las tuvo todas consigo. «Acabar la carrera y puntuar, salimos en una buena posición para intentarlo pero es siempre y cuando tengamos ritmo, pero no lo hemos mostrado todo el fin de semana. Va a ser una carrera dura, no podemos cometer un error», afirmó.

«No es un buen momento, nos faltan prestaciones, pero el equipo está trabajando día y noche, con estas condiciones extremas de calor, largas horas, no estamos donde queremos estar y nadie ahorra un minuto de trabajo», añadió.

«Es lo que tenemos que mantener hasta que lleguemos a una posición mejor, va a ser un fin de semana duro, un año donde tenemos que pelear por pequeños puntos porque cuando tengamos un coche fuerte ojalá el año que viene el equipo tiene que estar preparado. Acabaremos en la posición que merecemos mañana. No hemos tenido el ritmo todo el fin de semana, será una carrera dura», terminó.