Carlos Sainz: "No estoy tan lejos como parece"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) defendió este jueves que no está «tan lejos como parece» de los buenos resultados, y advirtió que si la gente esperaba «ver lo mejor» de él «en tres carreras» y con «un coche nuevo», es que no entiende este deporte.

«Si esperas ver lo mejor de Carlos Sainz en tres carreras en Williams en un coche nuevo, no entiendes el deporte muy bien, o no sabes cuánto le puede costar a un piloto adaptarse a un coche para poder entender dónde está esa última décima o décima y media», dijo el madrileño en la rueda de prensa previa al inicio del fin de semana del Gran Premio de Baréin.

Sainz analizó su inicio y reconoció que «todavía» no ha hecho «un fin de semana perfecto», a pesar de conseguir «estar cerca de Alex» Albon, «incluso en la misma décima». «Ahora me tengo que asegurar de cometer menos errores y ejecutar mejor el fin de semana. También tengo que ir mejorando mi velocidad, no estamos tan lejos como parece, lo único que me tiene que salir un fin de semana entero perfecto, y llegará», defendió.

«A veces te subes a un coche de F1 y eres naturalmente rápido. Da igual lo que hagas. Siento que ese fue el caso en Abu Dabi el año pasado y en Baréin este año. No tenía que pensar a la hora de pilotar, en cuanto me subí al coche era rápido, incluso más de lo que pensaba que podía ser, superó mis expectativas», confesó sobre sus primeras vueltas con el Williams.

Sin embargo, el equilibrio «cambió un poco» en Australia, y afectó también los «reasfaltados» en China y Japón. «Me quedé un poco anclado en qué puedo hacer para obtener esa última décima. Y ahí es donde empiezas a mirar los datos, trabajar con los ingenieros, pero necesitas realizar todo el proceso para poder sacar las conclusiones y mejorar tu entendimiento. Y eso lleva su tiempo, se consigue a través de la experiencia y de las carreras. Pero estoy calmado, contento y llegaré», repitió.

El madrileño tiene que cambiar «muchos pequeños detalles» de su pilotaje para exprimir el Williams. «El Ferrari tenía un equilibrio y una dirección que seguimos durante tres o cuatro años de desarrollo. Te subes a otro coche y tienes presión en clasificación, intentas encontrar esas dos. No es que tengas que desaprender, pero tenías que acordar que en ciertas curvas no tienes que hacer algo», explicó.

«Y es casi imposible que alguien sea rápido con tres carreras en un coche nuevo. Tienes que reaprender un poco todo. No estoy en un mal lugar, pero tengo que hacerlo todo bien un fin de semana, sin penalizaciones, encontrar el tiempo de vuelta en Q2, porque la Q2 para nosotros es ahora la vuelta de nuestras vidas. Si no sacas la vuelta en ese momento de la Q2, tu fin de semana está acabado, porque empiezas duodécimo en vez de noveno», analizó.

Ahora, el madrileño llega a un trazado en el que se ha sentido «muy cómodo». «En los test de Baréin sentía que tenía velocidad y no tenía que pensar mucho a la hora de pilotar, mientras que en China o incluso en Suzuka he tenido que rebanarme los sesos para entender cómo pilotar el coche y poder extraer todo su rendimiento», reveló.

«Primero necesitas pasar o sobrevivir a estos fines de semana. Sé que todo el mundo esperaba que yo estuviera en el ritmo, lo cual es bueno, porque la gente quiere decir que entonces me valora, pero fui el primero que dijo después de los test de Bahrein que no estaba ni siquiera cerca del nivel al que debo estar para rendir. Era el primero que rebajaba esas expectativas, ya dije que el primer cuarto del año iba a ser duro, particularmente con Alex empujando como lo hace. Estoy haciendo mi trabajo y seguro que llegará», agregó.