Fernando Alonso: "En dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o luchar por el sexto puesto en Q3"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este jueves que tras las primeras tres carreras del campeonato ha comprobado que «dos décimas» pueden ser determinantes para estar «fuera de la Q1» o, por el contrario, estar luchando «por el séptimo o el sexto (puesto) en Q3».

«Está todo muy apretado. Hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en la Q3 si hubiésemos pasado, así que eso nos motiva para trabajar más, para llevar piezas nuevas a cada carrera que podamos», explicó el piloto asturiano en declaraciones a DAZN.

Alonso expresó que el campeonato «es muy largo» por lo que no se pueden dar por vencidos e deben «intentar luchar cada fin de semana» por mejorar. «De las primeras tres carreras hemos aprendido cosas. El coche tiene algunos puntos débiles, la curva lenta puede que sea uno de ellos; la velocidad en las rectas también tenemos que mejorar un poco la resistencia», señaló.

Para la cuarta prueba del campeonato, el bicampeón del mundo no participará en los Libres 1, cuando correrá el brasileño Felipe Drugovich, piloto de pruebas y reserva del equipo Aston Martin. «Viendo el calor que hace durante el día, la verdad es que tampoco creo que me vaya a perder mucho porque las condiciones de la pista no suelen ser muy representativas en los primeros libres», indicó.