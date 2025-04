Álex Márquez: "Liderar es un regalo"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) calificó este jueves de «un regalo» el hecho de liderar la clasificación general de pilotos del Mundial, porque son sus perseguidores «quienes tienen que recuperar puntos» para recortar la distancia.

«Son el resto quienes tienen que recuperar puntos, así que yo puedo estar relajado. Es un regalo tanto para el equipo como para mí, por el gran trabajo que hemos hecho el año pasado y durante esta pretemporada», expresó el piloto catalán en la rueda de prensa previa al cuarto Gran Premio de MotoGP que se disputa en Catar.

Pero no se debe conformar y tiene que «continuar en este estado de forma». «Es verdad que en Austin nos costó un poquito más de lo normal, sobre todo en la carrera del domingo, porque no me sentía demasiado bien con el medio trasero, pero tenemos que estar ahí», afirmó.

«Ser realistas con respecto a nuestro rendimiento y posibilidades, y tratar de finalizar todas las carreras. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo, así que lo abordamos como un fin de semana normal, trataremos de extraer el 100 por ciento, el máximo potencial como siempre, y tratando de ser lo más rápidos posibles», manifestó.

Sobre la cuarta prueba del campeonato, reconoció que «es un buen circuito» y que lo aborda «centrado desde los Libres 1 hasta el domingo (la carrera)». «Daremos el máximo, como siempre, para conseguir el máximo número de puntos que podamos. Aunque tengo experiencia del pasado de que hay muchos circuitos que te encantan y de repente te cuestan más que aquellos que te costaban más en el pasado, así que lo abordo como un fin de semana normal», aseguró.

Finalmente, Álex Marquez puso el foco en su hermano Marc como el rival a seguir porque «está marcando la diferencia». «Marc (Márquez) está apenas solo a un punto y ha sido más rápido que 'Pecco' (Bagnaia) y yo en las tres primeras carreras, sobre todo en Austin y Tailandia», apuntó.

«Entonces tenemos que extraer el máximo potencial y mirar los datos, pero estar liderando ahora es como un sueño. Tenemos que trabajar para mantener este nivel de rendimiento que hemos venido mostrando en estas tres primeras carreras», concluyó al mismo tiempo que celebró la vuelta del actual campeón de MotoGP, Jorge Martín, a los circuitos.