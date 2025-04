Fernando Alonso, decimotercero: "Es la posición que merecemos hoy"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que el decimotercer puesto en la parrilla de salida es lo que merecen tras el rendimiento del monoplaza este sábado en el Gran Premio de Japón, y cree que solo la lluvia podría ofrecerles «alguna posibilidad» de puntuar en la carrera del domingo.

«Es la posición que merecemos hoy, no merecemos estar en la Q3. Ayer creo que éramos un pelín más competitivos, tenía esperanza de que fuese posible estar en el 'Top 10', pero hoy hemos visto que no es posible. Hay que seguir mejorando», señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Sin embargo, el asturiano considera de que aparición de la lluvia en la carrera del domingo podría ofrecerle opciones de puntuar. «Mañana la carrera puede ofrecer alguna posibilidad, sobre todo si llueve, para los que no estamos en los puntos. Intentaremos aprovechar cualquier oportunidad», manifestó.

Además, insistió en que las prestaciones del monoplaza no les permiten estar más arriba. «Después de tres carreras y no teniendo ninguna mejora por ahora en ningún fin de semana estamos donde estamos: para acabar el 12 y el 16. Hemos cogido diez puntos con el caos de Australia y con las descalificaciones de China, pero si no creo que en carreras normales es difícil coger puntos», indicó.

«Mañana puede que sea no una carrera normal con la lluvia y ahí intentaremos atacar, aunque sabemos que cuando atacas en la lluvia puedes tener también otro abandono y es difícil calcular el riesgo. En este momento del campeonato vale más atacar que mirar cómo estás fuera de los puntos», finalizó.