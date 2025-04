Carlos Sainz: "Siguen faltando cosas, pero estamos mucho más cerca"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que partirá duodécimo en parrilla en la carrera del domingo del Gran Premio de Japón, ha asegurado que aunque siguen faltando «cosas» están «mucho más cerca» de conseguir el máximo rendimiento del monoplaza, ya que entiende «mejor» cómo hay que «conducirlo».

«Iba mucho más rápido y cómodo que en China. En esa última vuelta iba rápido como para pasar a Q3. En el último sector me ha faltado un poco, hubo un poco de tráfico, quedan cosas todavía por ajustar. Hoy sentía que el progreso que se ha hecho es positivo. Siguen faltando cosas, pero estamos mucho más cerca», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, considera que va entendiendo «mejor» el comportamiento del monoplaza. «Cómodo lo que se dice cómodo, todavía no voy al 100%, pero sí que entiendo mejor el coche y cómo hay que conducirlo, por eso estoy yendo más rápido. Hoy podría haber hecho un tiempo un par de décimas más rápido en Q2 que me hubiese servido para pasar a Q3. Estoy contento con el progreso pero disgustado por no poder pasar», apuntó.

Por otra parte, el madrileño habló del incidente que protagonizó con el británico Lewis Hamilton, su sustituto en Ferrari y al que obstaculizó cuando venía en vuelta. «He pasado a muchos coches en mi vuelta rápida porque todos venían en vuelta, y pensaba que Hamilton era uno de sus coches que iban en 'in-lap'», manifestó.

«El equipo también lo pensaba, y empezando la curva 1 no me habían dicho que se estaba preparando para empujar, que la sesión se había terminado y todavía quedaban unos segundos para que acabase. No me han avisado y no me he podido quitar», indicó.

Esta acción podría acarrearle una sanción por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). «Espero que no, porque nadie me ha avisado. A veces los comisarios, cuando ven que nadie te avisa, son un poco más benévolos. También Hamilton ha pasado a Q3, que espero que eso ayude», concluyó.