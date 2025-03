LS39 Motos: el homenaje de los padres de Luis Salom a su hijo

El recuerdo de Luis Salom sigue muy presente casi nueve años después de su prematuro adiós. Su figura sale de nuevo a la palestra en momentos como la ruta motera a la que da nombre, constantemente en las redes sociales y gracias al museo que le recuerda en el Velòdrom Illes Balears. Pero faltaba algo dentro de la interminable cascada de tributos a la legendaria figura del 'Mexicano'. Faltaba la palabra y la acción de quienes mejor le conocían, de quienes le vieron crecer y vivieron de cerca los trágicos momentos de su fatal despedida un 3 de junio de 2016, en los entrenamientos libres de Moto2 del Gran Premio de Catalunya, en Montmeló.

En el camino, surgió una propuesta, una idea. La de Yamaha, que contactó con sus padres, María y José Luis, para ponerles sobre la mesa la propuesta de abrir un nuevo concesionario oficial de la marca japonesa en Mallorca. «La idea era bonita y tiramos adelante», asegura María, madre de Luis y propietaria de LS39 Motos. Bajo esa denominación, la marca y el sello personal del piloto tenían claro que «ponerle el nombre era importante. Era el homenaje que no le habíamos podido hacer, porque no tuvimos la oportunidad. Otros padres lo hicieron de otra manera; nosotros no teníamos intención de volver al 'paddock' y creíamos que era una buena ocasión», comentan ambos, agradeciendo María «la confianza depositada por Yamaha en nosotros para arrancar».

El equipo de LS39 Motos, en los exteriores del futuro concesionario Yamaha. Foto: Pere Bota

Ubicado en el cruce entre la Gran Vía Asima y el Camí dels Reis, LS39 Motos es un proyecto que «nace con ilusión y fuerza», que espera abrir sus puertas durante el mes de abril ofreciendo servicios de tienda, recambios y taller oficiales de Yamaha. Siempre con la figura de Luis Salom presente «porque es la que nos da la vida», asegura María. «Es el homenaje a nuestro hijo y a su legado. Y la ilusión nos desborda, es un proyecto precioso», apostillan.

José Luis y María, con una de las motos de Luis. Foto: Pere Bota

La imagen del nuevo concesionario LS39 Motos ya circula por las redes sociales y empieza a calar entre los seguidores del piloto y los amigos de la familia. «Eso nos da energía, ver que la gente recuerda a nuestro hijo pese al paso de los años. Él hubiera estado orgulloso y nos habría empujado y animado a tirar adelante con esto», asegura María Horrach, a lo que asiente José Luis Salom -con 45 años de experiencia junto a Yamaha-, al frente de una docena de empleados que forman el equipo de LS39 Motos, destacando la presencia de la hermana de Luis, Marian, y su marido Toni. Todos, haciendo piña en torno a 39, el motor que les ha movido a emprender esta nueva aventura y cuya figura está presente en cada rincón, con objetos personales e imágenes que recuerdan su figura, inspiradora de este proyecto.