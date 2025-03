Eco Rallye, una cita «para salir y disfrutar»

El Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat se celebrará este viernes y sábado con un amplio programa de actividades paralelas y la participación de José Manuel Pérez, campeón en las ediciones de 2022, 2023 y 2024. La novedad este año será el cambio de su copiloto, Javi Herrera, que no podrá asistir a la edición de 2025.

Sin embargo, José Manuel es un piloto con una enorme experiencia y muy fiable y la cita de Mallorca es única. «La prueba en la Isla es muy divertida y encima tiene el aliciente que gran parte del recorrido se realiza de noche y eso la hace diferente, muy especial al resto de pruebas que componen el Eco Rallye a nivel nacional. Venimos de una tercera posición en Castellón y vamos a ver este fin de semana hasta dónde podemos llegar». Organizada por eMallorca Experience y el Ajuntament de Inca, la prueba que medirá la conducción eficiente y sostenible, se celebrará los días 21 y 22 de marzo y promete emociones fuertes y una vez más la capital de es Raiguer será el epicentro de la movilidad ecológica y tecnología.

José Manuel Pérez destaca las claves en la prueba nocturna. «Es un trazado exigente y obliga a los pilotos a estar muy concentrados por lo que uno llega cansado, terminamos sobre las tres y cuarto de la noche y no es fácil. Es un reto que nos propuso el año pasado Joan Gibert –director de la organización de la carrera– y a todos los pilotos del campeonato nos gusta», afirmó el piloto.

El Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat tiene un nivel de exigencia alto para todos los pilotos participantes, así lo explicaba el tres veces campeón de la prueba. «Es muy importante contar con un buen copiloto que te sepa guiar bien y que te corrija los errores que puedas cometer. Esto junto a tener bien la calibración de los aparatos es determinante. La rueda no mide lo mismo a las tres de la tarde que a las dos de la mañana, a esa hora se hace más pequeña por el cambio de temperatura y aunque visualmente no lo veamos, nuestros aparatos son tan sensibles que se nota mucho. Todos los detalles pequeños y no tan pequeños son fundamentales en Mallorca», aseguraba José Manuel Pérez.

La prueba, especialmente comprometida con el medio ambiente, cuenta con el patrocinio de OKMobility, Hyundai, Globatecnic y Scoobic y la colaboración de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia - Institut Balear de l’Energia, Ecoilles A3, Hotels VIVA, Amer Obres i Serveis, FAIB, RACE, Esports Illes Balears, Fundació Mallorca Turisme y Consorci Serra de Tramuntana. El viernes a las 13 horas tendrá lugar la presentación y entrega de vehículos y a las 14 horas se dará la salida a los coches eChallenge categoría Inca Ciutat y una hora después a los participantes en la prueba Eco Rallye categoría nacional.