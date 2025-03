Fernando Alonso: "Me encontré una montaña de gravilla y se me fue el coche"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que ha tenido que abandonar este domingo en el Gran Premio de Australia, ha asegurado que se encontró «una montaña de gravilla» y que por eso perdió el control de su monoplaza durantre la vuelta 34 de la carrera en Melbourne, «un error muy costoso para el equipo».

«El incidente no lo entendí todavía. Creo que no he pasado por la gravilla. Pasé por el mismo sitio de siempre, por el medio del circuito, utilizando un poco el bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche. Un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia», señaló en declaraciones a DAZN.

En el giro 34, con la pista cada vez más seca después de la lluvia inicial, el bicampeón del mundo se arriesgó demasiado para acercarse al francés Pierre Gasly (Alpine), y al pisar la grava en el interior de la curva 7 el coche se le fue hacia las protecciones, destrozando la suspensión trasera.

Además, el asturiano explicó lo que vivió en la pista de Albert Park. «Es difícil. Hay un carril con la línea seca, y fuera de ese carril está mojado, así que tampoco puedes adelantar si vas un poco más rápido que los coches de delante porque tienes que salirte al agua», finalizó.