Marc Márquez: "En una carrera no hay un campeón"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha asegurado que tiene los pies en el suelo y que deberá gestionar la euforia desatada en la gente con su doble victoria en el pasado GP Tailanda, en la carrera Sprint y la larga del domingo, por lo que llega a Argentina, para la segunda cita del campeonato, dispuesto a seguir trabajando y aprovechar esa «inercia» tailandesa.

«Soy realista. A los amigos les decía 'pies en el suelo'. Es muy bueno empezar de esta manera y coger esta inercia pero en una carrera no hay un campeón. Toca seguir trabajando y cada fin de semana será difícil, pero empezar de esa manera da confianza», aseguró Márquez en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Para el de Cervera, estar en Termas de Río Hondo ya es bueno, porque se perdió las dos últimas citas argentinas por lesión. «Estar aquí significa que estamos bien. Es un circuito que me gusta, he ganado corriendo bien pero también me he caído con errores estúpidos. Intentaré gestionar todo más la euforia y expectación que lleva la gente para estar calmado y seguir con la misma mentalidad que en Tailandia», recalcó.

En rueda de prensa añadió que deberá ir paso a paso en busca de la mejor puesta a punto, en un trazado que va mejorando con el paso del fin de semana. «Ya iremos entendiendo dónde estamos pero arrancamos de la mejor manera posible en Tailandia, con esa doble victoria tan importante. La gente habla mucho pero tenemos que trabajar de la misma manera. A ver si arrancamos de la manera correcta», apuntó.

«Este GP va mejorando en agarre de la pista, tienes que adaptar la puesta a punto y entender dónde están los límites. El balance de la Ducati me encanta, funciona cuando desliza y cuando el agarre es mayor. Pero yo prefiero el poco agarre, me siento más cómodo», explicó el catalán, primer líder de un Mundial 2025 que no ha hecho más que empezar pero que parece que volverá a ser dominado por las Ducati.

A nivel personal aseguró que se siente «bien, relajado, cómodo y bien con el equipo». «No sólo con la moto, también con el equipo. La comunicación fluye y me siento bien pero quedan 21 carreras y tenemos que continuar», manifestó.

Por otro lado, preguntado por el futuro cambio de proveedor de neumáticos, de Michelin a Pirelli, aseguró que no le gusta cambiar. «Ya he experimentado el paso de Bridgestone a Michelin y a mí no me gusta cambiar. Seguro que Pirelli será un buen neumático, pero siempre que cambias hay un periodo de adaptación entre equipos, motos, neumáticos y pilotos. Cuando el cambio a Michelin hubo caídas extrañas, pero les damos las gracias porque desarrollaron muy bien los neumáticos», argumentó.