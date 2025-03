Sainz: "Es casi imposible establecer objetivos sin saber dónde va a estar el coche"

El piloto español Carlos Sainz (Williams) admitió este jueves que no será «muy probable» que pueda estar en la terna de candidatos a la victoria del Gran Premio de Australia, primera prueba de la nueva temporada del Mundial de Fórmula que afronta tras «un comienzo positivo» con su nuevo equipo cuya «clave» para la campaña es principalmente «seguir mostrando progreso» porque ahora «es casi imposible establecer objetivos sin saber dónde va a estar el coche» en comparación con el resto.

«Ha sido un comienzo positivo. Como ya he dicho muchas veces, esto empezó en los test de Abu Dabi donde en cuanto me subí al coche y empecé a trabajar con la gente sentí que acababa de unirme a un equipo lleno de motivación y con ganas de llevar al equipo de vuelta al liderato. El coche tampoco me decepcionó. En general, fueron buenos tests y hemos tenido un invierno muy bueno en desarrollo», recalcó Sainz en la rueda de prensa previa al arranque el Mundial.

Sin embargo, desconoce dónde van a estar respecto a sus rivales. «¿Vamos a estar a medio segundo, a un segundo de los líderes? No lo sé, pero espero que podamos mostrar progreso, esa es la clave para nosotros este año, seguir mostrando progreso como equipo y ver dónde acabamos», advirtió.

En este sentido, espera que Williams no tarde tanto como en 2024, ocho carreras, en puntuar. «Pero en este deporte nunca se sabe», aclaró el madrileño. «Haré todo lo posible por conseguirlos lo antes posible, pero no sé cuándo. Esa estadística no es lo más importante, progresar significa ser más competitivo y corregir los errores del año pasado», incidió.

«Hasta ahora, las pruebas han sido positivas en fiabilidad o peso del coche, detalles sencillos que quizás en el pasado Williams no acertaba», prosiguió el piloto español, que insistió en que su objetivo y el de Williams en 2025 debe ser «seguir progresando y seguir ganando impulso como equipo».

Sainz recordó que adaptarse «rápido» a su nuevo coche sería un éxito, pero «acortar al máximo ese proceso es siempre uno de los mayores retos porque siempre lleva tiempo». «Si lo logro rápido, estaré orgulloso», confesó, dejando claro que no ve «muy probable» repetir su victoria en Melbourne del año pasado y que no será hasta después de la segunda sesión libre del viernes cuando pueda «entender» su nivel más real.

«En cuanto a los resultados, prefiero esperar dos o tres carreras, analizar cómo está el coche, por qué voy a luchar y, una vez que vea si voy a luchar por la 'Q2' o la 'Q3', por los puntos o no, entonces pienso en lo que sería una buena temporada y empiezo a buscar esos resultados. Pero antes de saber dónde va a estar el coche, es casi imposible establecer objetivos en términos de número de puntos, posición en el campeonato y lo demás», zanjó.