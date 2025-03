El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) confesó que está «preparado para perder», aunque haya ganado «mucho» a lo largo de su carrera, al mismo tiempo que se decantó por los «circuitos tradicionales» en un Mundial que tiene «cinco carreras más de las necesarias» y defendió que al español Carlos Sainz «le irá siempre bien porque es un gran piloto».

«Por supuesto (estar preparado para perder. ¿Siempre se gana? No. Yo he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero siempre tienes que estar preparado para perder, porque es lo normal. Y yo estoy preparado para eso», comentó en una entrevista a Esquire publicada este miércoles por 'Car and driver'.

Y la motivación la encuentra en «seguir trabajando con la gente» con la que ha trabajado «durante tanto tiempo». «Esa parte es muy agradable. Y, por supuesto, intentar ganar de nuevo es una motivación. Espero tener de nuevo la oportunidad este año. Esas cosas son las que me hacen disfrutar de la conducción», explicó.

«Tuve la suerte de tener algunas conversaciones con Niki (Lauda), especialmente antes de tomar la decisión de unirme a Red Bull. Y sí, claro, desde que era un niño sabía perfectamente quién era Niki Lauda, lo que había conseguido. Pero al final lo más importante es ser tú mismo. Cuando veía a todos esos campeones de niño decía, ojalá un día correr ahí, o estar en el podio, o ganar una carrera. Así que cuando lo logras es muy guay», agregó.

'Mad Max' también valoró el «gran cambio» de Sainz al pasar de Ferrari a Williams este 2025. «Creo que a Carlos siempre le irá bien porque es un gran piloto. Pero ya sabes que depende mucho del coche. Con la experiencia que tiene Carlos se adaptará muy rápido. Ha estado en grandes equipos y para Williams en general será muy útil tener a alguien como Carlos para poder mejorar el rendimiento del equipo», indicó.

Además, preguntado por el nuevo trazado de Madrid, ya bautizado como 'Madring', Verstappen reveló que prefiere los circuitos «tradicionales», porque dan carreras «más interesantes». «Un coche está diseñado para un rendimiento óptimo y eso sólo se puede conseguir en circuitos de alta velocidad. En los urbanos tienes que conducir más despacio y más rígido. Es más difícil y no tan cómodo. Pero lo que realmente me gusta es que yo nunca he estado en Madrid, experimentando la ciudad. Así que espero que pueda conocerla un poco», señaló.

«Absolutamente, hay demasiadas carreras. Pero tenemos que lidiar con ello y es algo que escapa de nuestro control. Siempre digo lo que pienso y creo que hay cinco carreras más de las necesarias. Eso nos obliga a optimizar nuestro tiempo cuando no estamos corriendo, a descansar convenientemente, a escuchar a nuestro cuerpo... Y luego tratar de hacerlo lo mejor posible en cada Gran Premio», concluyó.