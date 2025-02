Mir y Guevara: El año de la redención

Se acabó la espera, después de varios tests de postemporada y pretemporada en diferentes circuitos del mundial, el trazado internacional de Chang en Tailandia será el encargado de encender y apagar los semáforos en la parrilla de salida con la que dar comienzo a la temporada 2025. Un Mundial que sin duda se espera apasionante después de muchos cambios de asiento pero especialmente para los mallorquines que buscan encontrar su mejor versión y que esta se traduzca en resultados para el piloto y para el equipo.

Tailandia será este fin de semana la sede del primer Gran Premio del Mundial de Motociclismo, que acostumbraba a ser Qatar, en una temporada en la que Joan Mir e Izan Guevara buscarán encontrar su mejor versión y Augusto Fernández luchará por un asiento de cara a la próxima temporada con diferentes wild cards.

Empezando por Moto2, Izan Guevara será nuevo piloto del proyecto de Pramac Yamaha Racing, que aterriza en la categoría intermedia del mundial de la mano del equipo de MotoGP y que busca seguir desarrollando pilotos y lo más importante, devolver a la fabrica japonesa a lo más alto del casillero de pilotos y fabricantes. Guevara, compartirá box con Tony Arbolino, un piloto con experiencia en la categoría y que ha sido capaz de disputar mundiales en repetidas ocasiones, pero que no ha conseguido materializar, como fue en el año 2023, donde Pedro Acosta le arrebató la corona.

El mallorquín llega a la estructura donde vuelve a coincidir con Paolo Campinoti, con el que ganó el Mundial de Moto3 con el Aspar Team y después de llevar cuatro años en el entorno de Jorge Martínez Aspar. Izan pasará de llevar una Kalex con la que ha estado dos años a montarse en una Boscoscuro, con la que la forma de pilotar cambia y es diferente. Con ella, pese a tener un rival duro en el otro lado del box y una de las parrillas más duras de la historia de Moto2, buscará encontrar el máximo rendimiento y quien sabe si ello y los buenos resultados, pueden darle un asiento y por tanto el salto a la categoría reina.

Pasando a MotoGP, Joan Mir buscará también el resurgir de Honda y que esta moto y la marca no sufran cada fin de semana como lo han hecho en los últimos años. Mir ha asegurado que empieza la temporada con ilusión, ya que «puede pasar cualquier cosa, hay mucho potencial, mucha esperanza, muchas expectativas» Un equipo que no está en las posiciones de arriba de la tabla desde antes de la pandemia y con el final de la etapa de Marc Márquez en la marca japonesa y que desde su marcha no levanta cabeza.

Además, este año será el primero después de mucho tiempo que no veremos la asociación Honda – Repsol y el equipo pasará a llamarse Honda HRC Castrol, pero eso será lo de menos si la moto va bien. Y es que seguro que el fabricante nipón buscará volver arriba como lo está intentado Yamaha.

Siguiendo con Yamaha, Augusto Fernández es el único mallorquín de los tres que no tiene un asiento fijo para todas las carreras pero si que tendrá varias oportunidades para demostrar su nivel y, quién sabe, hacerse así con un asiento fijo para el 2026. Este año, será piloto probador de la escudería japonesa, ya se ha probado en diferentes tests previos al inicio de la campaña y ya ha salido una opotunidad, en Superbikes, pero una oportunidad al fin y al cabo.

Además, tendrá seis «wild cards» a lo largo del año, aunque está por decidir en que circuitos se le verá. Eso si, su trabajo desarrollando la moto y probando las diferentes piezas que lleguen de fábrica será crucial para el progreso del equipo y del mismo piloto.

Un mundial de MotoGP que está marcado por muchos cambios de pilotos y especialmente uno, el de Marc Márquez pasando del Gresini, en el que obtuvo tres victorias en 2024, y se subirá en 2025 a la Ducati Lenovo, el equipo oficial. Una oportunidad que le permitirá subirse a la mejor moto del mundial como es la Ducati y poder disputar el mundial con las últimas actualizaciones.

Sin embargo, al lado del box no se lo pondrán nada fácil. Pecco Bagnaia vendrá con ganas de revancha tras perder el año pasado el mundial frente a Jorge Martín. Un Martín que salió de la estructura italiana para recalar en Aprilia, llevándose el número 1 del carenado y que no aparecerá hasta Argentina. Todo ello tras sufrir un largo episodio de lesiones durante la pretemporada. Además KTM, Yamaha y Honda, buscarán hacerse un hueco en la parte alta de la tabla.