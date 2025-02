La temporada de rallyes en Baleares echó a andar este fin de semana con la disputa de la undécima edición del Sol de Ponent, organizado por la Escudería Mallorca Competició, en colaboración con la Federació d'Automobilisme de les Illes Balears (FAIB). Una cita que reunió a 62 equipos en la línea de salida el viernes, entre ellos los gallegos Toño Otero y Rebeca Arellano, o dos habituales como Seb Pérez y Dale Bowen.

El tramo Coll de sa Creu-Calvià, en la tarde del viernes, marcó el inicio de la prueba. Allí, David García y Rudy Hensen (Ford Fiesta Rally2) ya dejaron claro que iban a por todas, marcando ya desde el inicio los cronos de referencia para iniciar la defensa del título marcando distancias. Tantas, como cerca de un minuto respecto a Nuria Pons y Tomeu Vicens (Skoda Fabia R5), en un arranque marcadoo por los abandonos por problemas técnicos de aspirantes como Seb Pérez, Óscar Fernández y Martorell.

Nuria Pons y Tomeu Vicens, en plena acción. Foto: Antoni Mas Bustos

La segunda sección no fue más que la confirmación del dominio de García y Hensen, que no cedieron ni un scratch para seguir incrementando sus diferencias hasta certificar la victoria en el Sol de Ponent 2025, por delante de Nuria Pons y Tomeu Vicens, y con Patrick Dinkel y Anna Hinrichs (Mitsubishi C EVO 6) completando el podio de velocidad, destacando el octavo puesto de Tomy Arbona y Juan A. Grimalt (Citroen Saxo VTS) en su regreso a la competición.

Podio de velocidad, al final de la jornada. Foto: Antoni Mas Bustos

Por lo que se refiere a la Regularidad, en Sport el Porsche 911 de Pedro Valls y Madeleine M. Yue fue el gran protagonista, acompañado desde la distancia por el Renault Clio de Bartolomé y Karen Martorell, cerrando el podio Federico Rodríguez y Gabriel Sampol, a los mandos de su Ford Sierra Cosworth). En Regularidad Baja, Crosóbal y Leonor Cuenca (Citroen Saxo) superaron a Joan B. y Joan G. Vidal (Peugeot 205 GTX), siendo terceros Bartolomé Arbós y Biel Guel (Autobianchi A112).