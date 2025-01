Archivo - Accident, crash between 20 QUARTARARO Fabio (fra), Monster Energy Yamaha MotoGP, Yamaha YZR-M1, action, 43 MILLER Jack (aus), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16 and 33 BINDER Brad (zaf), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16 during the 2024 M | GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press