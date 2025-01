Un radical cambio de aires aguarda a Izan Guevara Bonnín (Palma, 2004) en una temporada 2005, la tercera en el Mundial de Moto2, en la que ha aceptado el desafío lanzado por el Pramac Yamaha, un proyecto llamado a moldear a potenciales pilotos para la estructura oficial de MotoGP y en el que ha encontrado en Gino Borsoi -viejo conocido en el Aspar Team- a un buen apoyo para volver a estar delante tras dos ejercicios plagados de altibajos y problemas. Pelear por la ansiada regularidad y pisar el podio sin renunciar a la pelea por el título o las plazas de honor del Mundial son los retos del de sa Indioteria, campeón del mundo de Moto3 en 2022, que atiende a Última Hora durante el paréntesis navideño con su familia en Palma.

Antes de hablar de futuro, acaba 2024 con buenas sensaciones y su primer podio en Moto2. Al menos, ha dado motivos para ilusionarse...

— Exacto. La verdad es que estoy contento por haber acabado bien, por haber conseguido ese objetvo que tenía desde el inicio de la temporada, que era subir al podio. Aunque ha sido tarde, lo hemos conseguido y lo disfrutamos. Pero ha sido un año duro, en el que no he conseguido tener la moto que querría, en condiciones, que me gustase. Siempre era una moto diferente, hasta que conseguimos a raíz de Misano volver al 'setting' que nos funcionaba. Desde ahí, empezaron a llegar los resultados, porque estar el veinte no era normal cuando sabíamos que podíamos estar entre los diez mejores. Desde entonces, luchamos por las posiciones delanteras, pero nuestro gran hándicap han sido los sábados... No pasábamos a Q2 y aunque íbamos rápidos en carrera, en la clasificación siempre nos faltaba ese punto de confianza que no sacábamos.

Ha sido una adaptación complicada a la categoría, sin tregua ni tiempo casi para disfrutarla.

— Siempre teníamos problemas, carrera tras carrera... No tenía una moto que me gustase, pese a que al principio de la temporada encontramos un 'setting' con el que estaba a gusto e hicimos buenos resultados, pero luego intentando mejorarlo, en lugar de ir para adelante, fue al revés de lo esperado. Tuvimos que remar y la lógica nos llevó a volver al 'setting' que teníamos y funcionaba.

¿Qué supone este cambio tan importante en su carrera deportiva y su llegada al Pramac Yamaha?

— Era una cosa que creo que necesitábamos. Todos lo hemos pensado y meditado mucho, tanto mi mánager como mi familia y yo, y hacía falta este cambio de aires. Eran cinco años ya con Aspar, con tres años muy bonitos pero después han venido otros dos que no lo han sido tanto, se ha enfriado todo un poco y era el momento de separar nuestros caminos, por ambas partes. Es verdad que voy a un equipo con muchas caras conocidas. Tengo a Gino Borsoi, a Fonsi, Julito (Simón)... Hago la pretemporada con él en Valencia, es una mano más que me ayuda y me encuentro tranquilo porque conozco a la gente, a los técnicos, a los mecánicos y eso me da seguridad. No tengo duda alguna, va a ir bien.

¿Cuáles son los objetivos que se marca este nuevo Izan Guevara?

— Ir paso a paso. Al final, va a ser un año para estar delante. Hay objetivos muy claros dentro del equipo y los quiero cumplir. Es una estructura nueva en Moto2, así que los objetivos son claros. Pero, personalmente, es un año en el que quiero demostrar quién es Izan Guevara tras dos años difíciles. Quiero demostrar lo que valgo y por qué estoy aquí.

Estar en el podio es un gran reto, pero entiendo que también tiene ganas de lograr su primera victoria...

— Es una categoría muy igualada y todo piloto puede ir rápido. Pero sabemos lo que es estar en los puestos delanteros, porque esta temporada hemos rodado ahí, con remontadas increíbles. Sabemos adelantar, movernos en la categoría... Falta ese punto de apoyo para estar motivado y con ganas de comerme el mundo, volver a ser el de 2022 e ir a por esa victoria, claro está.

¿Se puede hablar de pelear por el título mundial?

— Eso siempre es un objetivo. El más grande, pero uno más. Tenemos otros por delante, aunque el que me marco yo es estar en el Top 3 a final de temporada en la general del Mundial.

¿Es Yamaha una buena puerta de entrada para soñar más adelante con saltar a MotoGP?

— Exacto. Siempre lo he dicho. Yamaha siempre me ha gustado, es una moto que me ha encantado, es espectacular en MotoGP y parece que ahora va recuperando y progresando tras unos años complicados. Es de agradecer que hayan montado este equipo en Moto2 para relanzar a jóvenes y es un honor, además de una gran oportunidad.

¿Quiénes cree que son los rivales a tener en cuenta en este 2025 en la parrilla de su categoría?

— En Moto2 es imposible hacer quinielas. Es complicado, hay mucha igualdad y muchos pilotos con ganas y hambre. Vemos a gente que repite tras estar delante, como Canet o Alonso López. Mi compañero, (Tony) Arbolino es un rival fuerte. Veremos, será un año largo y hay que estar fuerte. Y, ¿por qué no? Yo me meto en ese grupo de aspirantes.

Se han quedado usted y Joan Mir como pilotos fijos. Esto no debe desanimar al aficionado mallorquín.

— La gente tiene que disfrutar de los pilotos mallorquines, Joan y yo como oficiales, pero también Augusto (Fernández) como probador y al que veremos correr porque tiene 'wild cards'. En el mundo del deporte hay momentos buenos, como hace dos años cuando Augusto y yo éramos campeones, y otros más complicados, y nadie se libra de esto en ningún deporte. Pero que la gente nos anime y siga, porque vendrán más buenos momentos.

¿Cómo contempla a las nuevas generaciones de la cantera isleña?

— Vendrán más pilotos. Vemos a Marco Tapia con opciones en Moto2, a Marc Vich, aunque parece que tira más para Superbikes o Supersport, y veo también a Fer Bujosa en la European Talent Cup... Me gusta el camino que hace en su caso y creo que saldrán más y buenos pilotos. Hay que tener paciencia.

¿Qué le pide Izan Guevara a 2025?

— Especialmente, quiero volver a disfrutar encima de una moto. Si disfrutas, salen las cosas. Con eso, me doy por satisfecho.