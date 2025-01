El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que adaptarse a competir «con unas armas un poco inferiores a los demás» ha sido «la historia» de su vida, además de afirmar que a pesar de tener ya 43 años le quedan «muchísimas cosas por aprender».

«Desde pequeño he tenido solamente un kart y, cuando empecé a conducir, un juego de neumáticos, y en Asturias llueve mucho. Cuando llovía, todos los niños ponían neumáticos de lluvia y yo corría con los de seco, porque no teníamos dinero para comprar unos de lluvia. Y eso se traslada hasta el día de hoy», señaló en una nueva entrega de 'DECODED', el programa de DAZN que analiza a los mejores deportistas del mundo.

Así, cree que en la Fórmula 1 actual también atraviesa la misma situación. «Aquí todos tenemos los recursos para neumáticos de lluvia, pero no tenemos ni los alerones que tiene Ferrari, ni los suelos que tiene McLaren, ni nada de eso. Ha sido un poco la historia de mi vida, competir con unas armas un poco inferiores a los demás y adaptarme a lo que podía», afirmó.

Durante el programa, el bicampeón del mundo resaltó la importancia de preservar la privacidad de su vida personal. «Todo el mundo me conoce como piloto de carreras y muy poca gente como Fernando y quiero que sea así, porque todos tenemos nuestra vida, nuestra intimidad, nuestros gustos, nuestro sentido del humor y es todo muy personal», indicó.

Sobre sus fortalezas en la pista, el piloto asturiano aseguró que son «las salidas, rendir bajo presión y sacar el máximo de cualquier coche, sea bueno o menos bueno», aunque cree que todavía puede crecer. «Aunque lleve casi 40 años detrás de un volante, me quedan muchísimas cosas por aprender», manifestó.

«Incluso ahora, después de veintipico años, si voy a un circuito de karts y me veo en la tabla de tiempos y estoy segundo a una décima o media décima del primero, tengo la misma rabia interior, la misma frustración, el mismo cabreo y puede que ni cene esa noche. No me gusta perder a nada y eso da igual que lo trabaje, siempre va a estar ahí», prosiguió.

Por último, Alonso desveló cómo se cuida para estar en forma. «Hago deporte, descanso bien y conozco mi cuerpo y lo que me pide. Intento cuidar la alimentación, pero no basándome en mis sensaciones, sino en lo estudiado con nutricionistas y la gente de mi equipo. Este año hicimos bastante hincapié en la alimentación siguiendo la parte vegetariana, o evitando tanta carne como comía en el pasado. Creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte», finalizó.