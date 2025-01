El piloto español Jorge Martín y el italiano Marc Bezzecchi desvelaron este jueves en Milán (Italia) la nueva RS-GP25 de Aprilia con la que afrontarán el Mundial de Motociclismo de 2025 y en la que el madrileño portará el número '1' porque refleja algo por lo que ha estado «luchando» toda su «vida».

El actual campeón del mundo defenderá su trono con su nuevo equipo, una marca italiana en la que intentará volver a estar con los mejores tras su paso por Ducati y donde no renunciará a llevar el '1', un número que también llevó el anterior campeón, el italiano Francesco Bagnaia, pero no así otros anteriores como los españoles Marc Márquez, Jorge Lorenzo (lo hizo solo en 2011) y Joan Mir, o el francés Fabio Quartararo.

«Lo voy a usar en todos los lados, seguro. No tuve ninguna duda en ponerlo porque he estado luchando por esto toda mi vida. He logrado el Mundial de MotoGP y ahora puedo ponerle este número a esta increíble Aprilia que es superbonita», expresó 'Martinator' durante la presentación del equipo de la categoría 'reina'.

El doble campeón del mundo espera que puedan «tener mucha más motivación con este número». «Me siento muy bien con él y espero que podamos llevarlo también a lo más alto», añadió el madrileño, que no renunciará del todo a su tradicional '89', que aparecerá dentro del '1' y con dos estrellas. «Soy dos veces campeón del mundo, en Moto3 y ahora en MotoGP, y espero que podamos añadir más estrellas en el futuro», remarcó.

Martín tendrá como nuevo compañero al italiano Marco Bezzecchi, que también viene de uno de los equipos de Ducati y que fue uno de sus principales rivales en 2018 en la conquista del título de Moto3. «Estoy feliz de tener a Marco. Luchamos por el campeonato de Moto3 en 2018 y estuvimos casi peleando hasta la última carrera. Por supuesto, en ese momento y en los años posteriores, la relación no era fantástica, sufrimos un poco, pero ahora siento que estamos bien», subrayó.

«Creo que para Aprilia y para el equipo es realmente importante que ambos trabajemos juntos, que intentemos crecer con el equipo y con la moto, para ser cada vez más rápidos, y espero que Marco pueda hacerlo porque significará que también será bueno para mí. Luchemos juntos y luego veremos qué sucede», añadió al respecto.

En cuanto a su visita a la fábrica de Noale (Italia), el campeón del mundo reconoció que fue «increíble». «Estaba muy emocionado y un poco nervioso, era como el primer día de colegio. Entrar en esta nueva fábrica y ser finalmente piloto de fábrica es un gran sueño para mí, así que creo que estoy en el lugar correcto. Siento que si soy parte de la familia seremos un buen grupo. El potencial es muy alto, veamos qué podemos hacer», advirtió.

Rivola: "tenemos que esforzarnos al máximo para pelear por el mundial"

Por su parte, Bezzecchi aseguró que era «bueno» tener a su lado «al campeón del mundo» porque puede «aprender mucho de él». «Ahora tenemos una buena relación. Por supuesto, en el pasado, cuando éramos más jóvenes, a veces nuestra relación era un poco más difícil, pero es normal porque éramos más jóvenes», admitió.

«Creo que ahora los dos hemos crecido mucho y para mí él es un gran referente. El año pasado hizo algo increíble, así que tener la posibilidad de compartir el 'box' con él y aprender de él es un gran honor para mí. Intentaré hacer todo lo posible para estar cerca de él y, a veces, o la mayoría de las veces, intentar vencerle», recalcó el italiano.

Finalmente, Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, manifestó que no podía estar «más orgulloso» del esfuerzo que había hecho el equipo. «No veo la hora de estar en Sepang para ver la nueva alineación de pilotos, en Barcelona (test de postemporada) fue realmente una gran motivación en Barcelona», indicó.

El directivo apuntó que «lo último» que van a echar de menos en esta nueva etapa «es la motivación» y no ocultó que los buenos números en las últimas temporadas «no es suficiente». «Quiero decir, con semejante historial, el campeonato debe ser nuestro objetivo, así que tenemos que esforzarnos al máximo para conseguirlo», resaltó.

En cuanto a Jorge Martín y Marco Bezzecchi, «el objetivo es claro». «A corto plazo, digamos que la relación entre el equipo, la moto y los pilotos es la prioridad. Por lo tanto, cuanto más corto sea ese tiempo, más rápido será el segundo paso», puntualizó.

Fabiano Sterlacchini, nuevo Director Técnico del equipo, recordó la importancia de «la combinación entre el factor de ingeniería junto con la sensación del piloto y la confianza que tiene con la moto». «Una parte importante del rendimiento es la facilidad con la que el piloto puede llevarla y hacerlo al límite», puntualizó.

«Como es habitual en la competición, hay que trabajar en todas las áreas y desarrollar todos los aspectos para no tener ningún punto débil. En esta primera parte nos hemos concentrado en el área del motor y la aerodinámica, pero mientras tanto estamos trabajando también en otros aspectos como los electrónicos, así que tratamos de mejorar la moto para todo el proyecto», sentenció.