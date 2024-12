El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que ganar el Mundial de Constructores con la escudería italiana «significaría todo» para él y «sería la mejor forma» de despedirse de su «hogar», aunque fue «sincero» y reconoció que es «difícil» por la distancia de 21 puntos con McLaren.

«Este fin de semana va a ser muy emotivo, muy intenso, no solo porque es el último fin de semana, sino por todo lo que está en juego en el Campeonato de Constructores. Ha sido un año complicado, con muchas cosas sucediendo, pero creo que tengo que estar bastante contento y orgulloso de cómo he gestionado cada situación esta temporada, y cómo he conseguido empujarme hasta el final en un buen estado de forma», analizó el madrileño en rueda de prensa antes del GP de Abu Dabi.

Será la última carrera de Sainz en Ferrari tras cuatro años en la escudería italiana, y podría despedirse con el Mundial de Constructores, un título que el 'Cavallino Rampante' no ganan desde 2008. «Está muy apretado entre nosotros, no solo Ferrari-McLaren, también Mercedes y Red Bull. Estamos a tan solo un par de décimas el uno del otro, y dependiendo de la pista, del compuesto de neumáticos que usemos y de las características de la pista, las condiciones, el viento, uno de los coches resultará vencedor ese fin de semana», expresó.

«En Catar parecía que iba a ganar McLaren, pero acabó siendo Max, la anterior fue George, la anterior fui yo en México, Max sobre la lluvia en Brasil. Está todo tan ajustado entre los cuatro equipos de arriba que no se puede escoger un solo equipo para ganar antes de empezar el fin de semana. Todos esperamos a los libres para ver quién por lo menos parece ser el más fuerte ese fin de semana», agregó sobre quién será el equipo campeón.

Pero para el madrileño, en su último servicio para Ferrari, «significaría todo» conquistar ese título de Constructores. «Sería la mejor forma de despedirme de mi hogar los últimos cuatro años y el equipo al que le he dedicado todo durante este tiempo, sería la despedida perfecta», confesó.

«También quiero ser sincero y decir que es difícil conseguir ese campeonato. Estamos a 21 puntos de uno de los equipos más rápidos con dos de los pilotos más rápidos y remontar 21 puntos en un fin de semana requeriría perfección por nuestra parte, al igual que un fin de semana deficiente por parte de McLaren. Va a ser muy difícil, pero he visto cosas peores en las carreras y lo vamos a dar todo», defendió.

Y para conseguirlo, a Sainz le «gustaría contribuir» con una victoria, pero necesitarán «ambos coches en el podio», además de que debería ocurrir «algo desastroso» a McLaren. «En la mentalidad del equipo sabemos que tenemos que tener ambos coches en el podio, idealmente en el primer y segundo puesto para poder conseguirlo y para poder otorgarnos esa posibilidad de conseguirlo», deseó.

En Abu Dabi, el madrileño se despedirá de Ferrari, escudería con la que le es «difícil escoger una de las cuatro victorias», porque todas fueron «muy emotivas». «Aparte de eso, recuerdo salir en Fiorano por primera vez en un Ferrari a la pista y es algo que sin duda nunca olvidaré. Aparte de los éxitos y momentos especiales, creo que ese fue uno muy especial», rememoró.

«Sinceramente, no creo que un siete veces campeón del mundo y que ha ganado bastantes carreras necesite de mis consejos. Lo que le puedo recomendar es que lo disfrute. Es un lugar increíble del que ser y formar parte y es un gran lugar donde sentirse piloto de Fórmula 1. No hay mejor sentimiento que ser un piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Y seguro que la va a disfrutar», se dirigió a Lewis Hamilton, próximo piloto del equipo italiano.

Finalmente, Sainz defendió la presencia de circuitos como Zandvoort, que abandonará el calendario después de 2026. «Es un tema muy delicado. No entiendo por completo por qué Zandvoort pueda o no quedarse. La F1 se está inclinando a tener más carreras fuera de Europa y probablemente haya razones económicas que lo sustenten. Una temporada ideal de Fórmula 1 debería tener 20 carreras y de esas 20, creo firmemente que de 6 a 8 deberían ser en Europa porque el deporte empezó aquí», argumentó.

«Si Zandvoort no tiene presupuesto para mantener una carrera de F1, no quiere decir que debiera desaparecer del calendario. Sino volver cada dos o tres años. Habría que encontrar la manera de que estas pistas de la vieja escuela que quizás no tengan los presupuestos de otras pistas fuera de Europa, si tienen, encontrar la forma de tener la oportunidad de volver al calendario de vez en cuando. No sé si es algo que se pueda hacer o no, pero en mi calendario ideal de la Fórmula 1 intentaría que estuvieran», concluyó.