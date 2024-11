El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) celebró este martes tener «todas las herramientas para luchar por el título» en 2025, aunque estará en sus «manos», después de una temporada en la que no conquistó su novena corona, pero sí ha ganado «mucho más» en los personal, al mismo tiempo que reconoció que desea que su nombre esté «entre los favoritos» una vez concluya la temporada y arranque el curso oficial.

«Mi reto para 2025 es hacer pretemporada completa, con unos buenos test, y lógicamente me gustaría luchar por el título, por eso estoy en el mejor equipo y tengo de compañero a 'Pecco' (Bagnaia). Tengo todas las herramientas para luchar por un título, ahora estará en mis manos, el factor humano, pero estamos en MotoGP, todos son muy buenos», expresó el catalán a preguntas de los medios en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

El de Cervera insistió en que «el único plan que hay para 2025 es ser rápido en pista», porque «así saldrán los planes, gestionarás bien las situaciones». «Si no eres rápido, puedes pensar mucho que no podrás conseguir el objetivo», explicó.

«Estamos en MotoGP y aquí se vive del presente, y el presente va cambiando. No solo será un campeonato entre 'Pecco' y yo, no solo corre Ducati, está Pedro Acosta, Jorge Martín con Aprilia... Tiene que ser todo perfecto para ganar un Mundial», analizó para el año próximo.

Y es que se pueden decir «nombres de los que estarán delante, pero quien lo va a ganar se empieza a ver en pretemporada». «Espero que mi nombre esté entre los favoritos. Toca ir de perfil bajo, intentar trabajar en un box en el que hay un piloto que está ganando muchísimo. Si se le puede robar el título, se lo robaré, pero que se quede en el box Ducati», deseó.

«Llego a un box en el que hay un estatus y 'Pecco' tiene que ser el que lleve la voz cantante. Luego, intentaremos trabajar para estar cerca, pero él es el referente», dejó claro, antes de reiterar que «el mejor juego mental» contra el piloto italiano «son los resultados y en la pista», porque «es lo que ayuda más».

Por ello, quiso aclarar que «ganar no es lo normal» en un Mundial como el de MotoGP, en el que «hay que adaptarse a cada situación». «El año que viene intentaré hacerlo lo mejor posible, pero hay pilotos jóvenes que suben con mucha inercia, es una transición natural. Yo bajé de golpe, he vuelto a subir, pero hay que intentar que la línea sea lo más llana posible», expresó, poniendo de ejemplo a Rafa Nadal. «No sabemos si hubiera ganado más sin lesiones, pero ha sabido sufrir para alargar su carrera», elogió.

"¿el hormiguero o la revuelta? me quedo en el sofá de casa"

«No voy a decir que hubiera sido campeón con la moto oficial de 2024, porque 'Pecco' y Jorge han hecho un gran año, y yo no llegaba en el mejor momento para luchar por el título. Habría estado más cerca, pero no lo hubiera ganado», reflexionó.

Tras «cuatro años de caídas, volando, fracturas», Márquez aplaudió un 2024 en el que se ha reencontrado con él mismo, gracias a «objetivos realistas». «Me he encontrado un ambiente perfecto en Gresini para reencontrarme como piloto», defendió.

«Las preguntas para este año las he contestado y de manera positiva. Sigo siendo competitivo, el año que viene tenemos el reto de llevar la mejor moto de la parrilla», advirtió sobre un 2024 en el que ha ganado «mucho más que un título en lo personal. »He intentado ser profesional, esforzarme y dar el máximo, porque puedes hablar bien, ser educado, ser muy guapo, pero si no das gas en pista, no puedes optar a ninguna moto«, recordó sobre su decisión de fichar por el equipo oficial, que era la »opción A".

Márquez ha conseguido en 2024 «no pensar en continuar o no» y no hacer caso a los «pajaritos» de la retirada. «Intentaré seguir divirtiéndome porque si me divierto, seré rápido», aseguró. «Han pasado muchas cosas que me han hecho madurar, tengo dos oportunidades muy buenas para intentar luchar por títulos», agregó sobre 2024.

Y eso es gracias al «inconformismo» que le ha «caracterizado» durante su carrera. «A veces, querer más te hace cometer errores que se podrían haber evitado, pero me ha hecho ganar muchos Mundiales. Siento que no tengo que demostrar nada, estoy aquí por pasión por el motociclismo», dijo.

Finalmente, no quiso entrar a valorar la polémica con Jorge Martín y su visita al programa La Revuelta antes de ir a El Hormiguero, con una entrevista que no pudo emitirse el mismo día que se grabó en TVE. «Cuando te llaman de programas de ese calibre es que es buena señal. Es lógico que llamaran al campeón y que todo el mundo lo quiera tener», afirmó.

«Yo he ido muchas veces a El Hormiguero pero La Revuelta es un programa estupendo. Si fuera esta noche... no iría a ninguno porque no he ganado, me quedo en el sofá de casa. El piloto, en muchas ocasiones no puede controlar todo eso, no es responsabilidad del piloto», dijo sobre el papel de Martín.