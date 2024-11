El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) ha asegurado que en la última cita del campeonato de MotoGP, en el Gran Premio Solidario de Barcelona, se marca como objetivo ser él mismo y correr como sabe para, pese a llegar con una ventaja de 24 puntos sobre el vigente campeón mundial Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), no cometer errores del pasado y no descentrarse del foco, que es competir sin fijarse «en nadie».

«Mi estrategia es hacer lo mismo que hago siempre; mostrarme competitivo de viernes a domingo. Ganar o no ganar será la consecuencia de rendir bien o no. Puedo permitirme competir sin fijarme en nadie, tratando de ser rápido y yo mismo. Si puedo sellarlo el sábado, lo acogeré de buen grado. Pero puede alargarse al domingo. Trataré de disfrutar», manifestó en rueda de prensa.

«Mi cabeza es una máquina de predicción del futuro, siempre intento entender qué pasará, pero en todo en mi vida. He trabajado para intentar calmarme más y vivir el presente. Lo importante es centrarse en el día a día», añadió.

De momento, a jueves, aseguró estar «muy contento» de estar en esta situación. «Es muy emocionante estar luchando con 'Pecco' otro campeonato, es de locos lo de estos días, con el 'nivelazo' que tenemos en MotoGP ser capaces ambos de marcar las diferencias... Es un privilegio estar aquí. Es fantástico que estemos corriendo por Valencia, es una iniciativa muy buena que todo esto sea para ellos», recordó Martín, y es que esta cita debía disputarse en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), pero la DANA que azotó la Comunitat Valenciana lo ha impedido.

Pero, a nivel deportivo, aseguró estar contento y «confiado» en sus posibilidades. «Estoy con ganas de empezar a rodar. Estas semanas me han pasado muchas cosas por la mente, estoy algo nervioso también, pero lo importante es que volvemos a la pista y espero poder ser competitivo», manifestó.

Y esta vez, pese a que se repite que la lucha por el título llega viva al final del campeonato y con los mismos protagonistas, las tornas han cambiado. «A lo mejor 'Pecco' me puede aconsejar porque él estaba en mi puesto el año pasado. No tiene nada que ver con los puntos, pero la temporada pasada estaba pensando en que podía hacer historia, centrándome en el título. Este año no lo he pensado, en ningún momento de la temporada. Me concentro en lo que puedo hacer, en pilotar al cien por cien. Eso no lo hice el año pasado, ahora me siento fuerte y confiado», expresó 'Martinator'.

Preguntado por si prefería Cheste o Montmeló para la batalla final, reconoció que hubiera preferido correr, si no hubiera pasado nada, en el Ricardo Tormo. «El circuito de Valencia puede brindar más espectáculo, tienes que gestionar menos los neumáticos. Pero también por el ambiente de Valencia, que siempre era la última carrera y tiene un ambiente fascinante. Ojalá no hubiera pasado nada y este Gran Premio pudiera ser en Valencia», expresó.

Por cierto, en 2025 pilotará para Aprilia después de que Ducati eligiera a Marc Márquez para ser el futuro compañero de Bagnaia en el equipo oficial. Pero no guarda rencor a los italianos, a los que puede convertir de nuevo en campeones del mundo. «No es que no fuera suficientemente bueno para Ducati, sé que confían en mí y por eso tengo el contrato que tengo. Quizá había otros intereses de otra índole, no creo que dijeran que yo no era bueno para la moto oficial. Pero estoy contento con mi futuro y mantenemos una buena relación, nunca sabes qué puede pasar en el futuro y en contratos venideros», valoró.