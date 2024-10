El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha afianzado su ventaja al frente de la clasificación general de MotoGP en el Mundial de motociclismo después de terminar segundo este sábado, justo por detrás del italiano Enea Bastianini (Ducati), en la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia, antepenúltima cita del campeonato, en la que su principal rival, Francesco Bagnaia (Ducati), ha sido tercero.

Saliendo desde la tercera plaza de la parrilla, el madrileño remontó posiciones después de una mala salida y consiguió afianzarse por delante de 'Pecco', al que ahora aventaja en 22 puntos en la general provisional y que ya no depende de sí mismo para ganar el Mundial. Así, Martín es más líder con 433 unidades, por las 411 del transalpino y las 351 de Marc Márquez (Ducati), cuarto este sábado.

«Hoy el ritmo ha sido muy loco; cuando he visto mi ritmo, lo he dado todo. Recuperar puestos del sexto al segundo no ha sido nada fácil. Hemos conseguido el objetivo hoy. No quiero pensar en matemáticas, el reto es acabar lo más adelante posible», destacó Martín tras la carrera a DAZN. «Ha sido un adelantamiento con bisturí, es muy difícil pasar a 'Pecco'; he visto que no ha abierto como otras veces y me he metido», añadió sobre su acción sobre Bagnaia.

Todo en una carrera en la que Bastianini, nada más apagarse los semáforos, arrebató la posición de privilegio a Bagnaia, que horas antes se había garantizado la pole. Mientras, el líder del campeonato caía hasta la quinta plaza, por detrás de Márquez y de Pedro Acosta (KTM); la caída del murciano a falta de diez giros para el final facilitó el panorama para el de San Sebastián de los Reyes, que ya había conseguido sobrepasarle.

Solo una vuelta después, adelantó también al de Cervera para situarse tercero y empezar la persecución, a ritmo de vuelta rápida, al bicampeón del mundo. Con siete giros por delante, le superó y su ritmo le permitió afianzar la segunda posición. Sin embargo, Bastianini estaba muy lejos y no pudo impedir su triunfo.

Así, 'La Bestia' lideró el 'top 8' de Ducati en el Circuito Internacional de Chang, con Márquez terminando cuarto justo por delante de su hermano Alex (Ducati). Fuera de los puntos finalizaron Joan Mir (Repsol Honda), decimotercero; Raúl Fernández (Aprilia), decimocuarto; Aleix Espargaró (Aprilia), decimoquinto; Augusto Fernández (KTM), decimosexto; Alex Rins (Yamaha), decimoséptimo; y Maverick Viñales (Aprilia), vigésimo.