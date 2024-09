El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que a pesar de que se encuentra «mejor» tras sufrir una gastroenteritis en el Gran Premio de San Marino está «lejos del 100%» y solo ha estado «suficientemente bien» para probar algunas cosas en el test de Misano de este lunes.

«Hoy me encuentro mejor, pero aún estoy lejos del 100%. Sin embargo, he estado suficientemente bien como para probar, que es como una victoria después de los últimos días», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

«Ha sido una jornada intensa probando algunas cosas, como la aerodinámica y otras piezas. Hemos encontrado buena información, pero todavía tenemos que seguir trabajando para encontrar más para el futuro. Ahora toca descansar, recuperarse y dejar trabajar a los ingenieros», añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, reconoció que era «muy importante» volver a subirse en la moto este lunes para «poder probar algunas cosas para los ingenieros». «Sinceramente, hoy no me he sentido muy bien y hemos tenido que limitar un poco nuestro plan», manifestó.

«Por la mañana hemos hecho la mayor parte del trabajo antes de terminar un par de cosas por la tarde. A pesar de no estar en mi mejor momento, hemos podido notar la diferencia en lo que Honda ha traído aquí y espero que mis comentarios puedan ayudarles con la dirección a seguir. Creo que hemos encontrado algunas cosas positivas no solo para el futuro, sino también para las próximas carreras», finalizó.