MARQUEZ Marc (spa), Gresini Racing MotoGP, Ducati Desmosedici GP23, portrait celebrates his victory on podium with MARTIN Jorge (spa), Prima Pramac Racing, Ducati Desmosedici GP24, portrait ACOSTA Pedro (spa), Tech3 GasGas Factory Racing, GasGas RC16, por | GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press