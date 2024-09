El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que el equipo vive «un momento muy bueno», con la victoria del monegasco Charles Leclerc este domingo en el Gran Premio de Italia, después de «carreras difíciles», y ha insistido en que es «más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche».

«Hemos arriesgado con el equipo, no hemos ido a una parada con los dos coches y ha funcionado, que es lo importante. Hemos conseguido ganar la carrera delante de todos los tifosi y con Charles. Es un momento muy bueno para el equipo porque veníamos de carreras difíciles, veníamos con un paquete nuevo, que nos ha ayudado a ganar aquí seguramente», señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, reconoció que se vio «tarde» que se podía ir a una única parada. «Hasta la vuelta 30 no estaba claro qué se podía hacer. Obviamente, yo creía que, extendiendo el neumático hasta la vuelta 20 y los demás hasta la 14-15, yo era el único que tenía probabilidades de hacer una parada. Incluso el que ha parado en la 15 ha ganado la carrera. Ha habido un momento de crisis con nuestros neumáticos alrededor de la vuelta 35, donde parecía que iba a ser imposible llegar al final. Lo curioso es que el neumático se ha recuperado y lo hemos conseguido», indicó.

«Por mi parte, el primer 'stint' ha ido bastante bien. Creía que extendiendo ese neumático medio hasta la vuelta 20, como he hecho, me iba a permitir ser el único en ir a una parada. Luego se ha demostrado que, incluso parando en la 15, como ha hecho Charles, se podía ir a una parada y lo ha hecho funcionar. He perdido esos seis, siete segundos de carrera extendiendo la media, que quizás me haya costado un poco de tiempo, pero lo importante es que hemos ganado, y hay que celebrarlo», continuó.

También habló de la buena estrategia y de las buenas gestiones de neumáticos de la 'Scuderia'. «Eran talones de Aquiles propiciados por el hecho de que no teníamos buen coche el domingo. Ahora que tenemos un buen coche el domingo y las estrategias parecen mejores. Yo no me canso de repetirlo, pero es mucho más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche que cuando no lo tienes», expresó.

El piloto madrileño también se mostró satifecho de haber hecho perder tiempo al australiano Oscar Piastri (McLaren) para que no pudiese adelantar finalmente a Leclerc. «Ese era el objetivo. Ha acabado dos segundos por detrás de Charles, y espero haberle hecho perder por lo menos esos dos segundos en la vuelta esa que he hecho lento delante de él», subrayó.

Por último, Sainz aseguró que ahora llegarán «dos circuitos en los que igual se puede repetir la victoria». «Son dos circuitos muy diferentes a los del resto del año, más parecidos a Monza, Singapur, Bakú... Son circuitos en los que el Ferrari puede ir bien. Vamos a tener que esperar a Austin para ver realmente cuánto hemos mejorado», finalizó.