El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) valoró los puntos de este domingo en el Gran Premio de Bélgica y las buenas decisiones para encontrar una estrategia favorable, pero reconoció que no deben «taparse los ojos», puesto que siguen sin ser rápidos y tienen «mucho trabajo por delante».

«Hoy íbamos para acabar 13 y dentro de la desesperación, de que ya si paras vas a acabar 13, seguimos tirando con los neumáticos duros si había un safety car o algo que nos ayudase. Cuando faltaban 12 o 13 vueltas empezamos a pensar que si seguíamos tirando hasta el final igual pescábamos algún punto», explicó tras ser noveno, aunque finalmente fue octavo por la descalificación del campeón George Russell (Mercedes), tras el pesaje de su monoplaza.

En declaraciones a Dazn, el doble campeón del mundo celebró ese acierto en medio de la incertidumbre y con los problemas del AMR24. «Al ir con este asfalto nuevo por primera vez en carrera teníamos un plan B que era una parada, un plan C que eran 3 paradas», dijo.

«El coche no se siente demasiado bien, los neumáticos están muy usados, empiezas a ser lento, pero es todo relativo a los demás. Si solo te sacan tres o cuatro décimas por cada vuelta no les va a dar tiempo a recuperar los 22 segundos de la parada», añadió.

Alonso confesó que el trabajo sigue siendo mucho. «Ayer fuimos novenos detrás de los cuatro equipos grandes porque llovió y hoy hemos hecho novenos porque hemos hecho una parada menos que los demás, tampoco éramos tan fuertes como ellos. Positivo pero no hay que taparse los ojos y no ver la realidad, que tenemos mucho trabajo por delante, porque no somos tan rápidos como pensamos», terminó.