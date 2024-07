El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) comentó que es «la mejor opción» para «cualquier equipo» de la parrilla, y considera que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) «no» es mejor piloto que él, pero que entiende «la decisión de Ferrari» porque fichar a un siete veces campeón del mundo «atrae» y es «una oportunidad».

«Creo sinceramente que Hamilton no es mejor piloto que yo. Igual que si le haces esta pregunta a los 18 otros pilotos te contestarán lo mismo. Yo creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviese esta mentalidad no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el alma competitiva que tengo», aseguró el madrileño en declaraciones a 'GQ España' recogidas por Europa Press.

Sainz comentó que entiende «la decisión» de Ferrari por la «oportunidad» de fichar a un siete veces campeón del mundo, con lo que ello «puede conllevar y atraer a un equipo». «Cuando lo he visto de manera reflexiva, no me ha dolido tanto, porque te estás sustituyendo el mejor piloto de la historia o de los mejores pilotos de la historia de este deporte», apuntó.

El piloto español confesó que el año arrancó «de manera complicada». «La noticia y el anuncio de mi no renovación y la llegada de Hamilton a Ferrari ya puso una sensación extraña al inicio del año, sabiendo que ya va a ser mi último año en Ferrari. Y luego nada, he empezado la temporada muy bien. Obviamente con ganas de demostrar mucho», añadió.

«De momento, tengo que aprovechar la oportunidad de tener un coche este año que me permite hacer algún que otro podio. En el día que toca y que todo está a punto, hay alguna oportunidad de ganar. Entonces aprovechar esas oportunidades que tengo para hacer podios y ganar, ya que no sé si el año que viene las voy a tener», dijo Sainz convencido del potencial del 'SF-24'.

El madrileño es consciente también de que no ha tenido un coche para ganar el título de campeón del mundo. «Si yo hubiese tenido coche estos años para haber ganado un Mundial y no lo hubiese ganado, pues ahí sí que me hubiese costado más aceptar que he tenido la oportunidad y no la he aprovechado», señaló.

Sobre su futuro, Sainz tiene claro que pesará tanto «tener un coche competitivo» lo antes posible como encontrar «un proyecto» que le dé estabilidad y motivación. «Estoy intentando encontrar el balance de lo mejor de las dos cosas, y por eso no es fácil, porque es una decisión muy importante para mi carrera deportiva», apuntó.

«Williams es una escudería superemblemática de la Fórmula 1, y es de las pocas que me quedan, Red Bull Racing también, Mercedes también, hay dos o tres escuderías por las que todavía no he pasado que igual en algún futuro pasaré. He estado en cinco equipos diferentes en estos diez años, y me quedo con muy buenos recuerdos de cada equipo», explicó sobre los equipos en los que no ha estado aun en su carrera deportiva.

En cuanto a nivel de agresividad en pista, el español considera que es «bastante agresivo» y así lo consideran sus «rivales». «Pese a ello, he tenido la impresión de que en la Fórmula 1 hay que ser un hombre de equipo. Hay 1.200 personas trabajando para los coches de los pilotos, y nunca sabes si algún día vas a volver a este equipo o no», afirmó sobre su compañerismo dentro de un equipo.

«Siempre he intentado separar el egoísmo y la agresividad en pista. Lo primero que me dijo mi padre con 12 años es que aquí o muerdes o te muerden. Y desde entonces, en pista, intento ser lo más agresivo y lo más caníbal posible, por así llamarlo, y luego fuera de la pista portarme bien de cara a las marcas y a los equipos, y ser un caballero fuera de ella, que siempre es mi intención», añadió Sainz.

El piloto español, que en 2015 fue capaz de batir a Max Verstappen cuando fueron compañeros de equipo, recordó su «buen» estreno en la categoría, aunque la gente aún «no acababa de ver el talentazo y gran potencial» del neerlandés. «Es tres veces campeón del mundo, va camino del cuarto. Hay que poner en valor ese primer año que tuve contra él y cómo fueron las cosas», comentó al respecto.

Por último, Sainz dijo que no se siente menospreciado por la gente que «conoce bien» la Fórmula 1. «Quizás por los medios o por la gente que entiende un poco menos o que sigue este deporte de manera un poco más superficial y que no se haya metido al detalle, es posible que igual alguna vez se me haya prestado menos atención o se me haya infravalorado», concluyó.