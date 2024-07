El equipo de Fórmula 1 MoneyGram Haas F1 Team ha anunciado este jueves que el piloto danés Kevin Magnussen dejará la escudería al concluir su actual contrato al final del presente Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Magnussen, de 31 años, es el piloto que más tiempo lleva en el equipo y el de este 2024 es su séptimo Mundial pilotando para el equipo estadounidense, en dos etapas --entre 2017 y 2020 y entre 2022 y 2024--.

«Con 135 participaciones hasta la fecha para MoneyGram Haas F1 Team, de un total de 175 en Fórmula 1, Magnussen, que también ha competido para McLaren y Renault, disputará 12 carreras más para el equipo hasta la finalización de la temporada 2024 en el Gran Premio de Abu Dhabi en diciembre», anunció el equipo.

El piloto danés logró un noveno puesto en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 en 2018, con 10 primeros puestos en 11 de las 21 carreras, y ayudó al equipo a lograr el mejor resultado de su historia, un quinto puesto en el Campeonato de Constructores esa temporada.

El director del equipo MoneyGram Haas F1 Team, Ayao Komatsu, aseguró estar agradecido al danés por todo lo «ha dado» al equipo «tanto dentro como fuera de la pista». «Ha sido uno de los pilares a lo largo de los años. Nadie ha pilotado más carreras para nosotros y hemos tenido algunos momentos memorables juntos, como el quinto puesto en el Gran Premio de Bahréin de 2022, cuando Kevin volvió para iniciar su segunda etapa con el equipo», valoró.

«Quedan muchas carreras por delante este año, así que estoy deseando ver qué más podemos lograr con Kevin. Más allá de eso, y con la relación especial de Kevin con el equipo, espero que podamos encontrar una manera de seguir trabajando juntos de alguna manera. Ojalá podamos definir eso en un futuro cercano, pero su amplia experiencia en la Fórmula 1 y el conocimiento de nuestras operaciones de trabajo son sin duda valiosos en nuestro crecimiento y desarrollo continuos», añadió.

Por su parte, Kevin Magnussen también dio las gracias al equipo. «Estoy orgulloso de haber pilotado para un equipo tan fantástico estos últimos años. En particular, me gustaría agradecer a Gene Haas. por su compromiso conmigo, en particular al traerme de regreso una vez más en 2022, cuando pensé, al menos en ese momento, que mi tiempo en la Fórmula 1 había terminado. He disfrutado de grandes momentos con este equipo: recuerdos que nunca olvidaré. Si bien espero con ansias el próximo capítulo de mi carrera como piloto, sigo completamente concentrado en dar todo lo que tengo para el resto de 2024 con MoneyGram Haas F1 Team», valoró.