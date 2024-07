El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confió en que su equipo puede «mejorar» en el segundo tramo de la temporada y que puede ser ya desde el próximo Gran Premio en Hungría, aunque por delante parecen tener cuatro equipos inalcanzables como vieron en Silverstone.

«Ahora mismo McLaren es el coche top, Mercedes estamos viendo que ha mejorado muchísimo, Ferrari creemos que es de los mejores coches y Red Bull qué vamos a decir. Podemos mejorar y ojalá así lo hagamos en Hungría», dijo en declaraciones a Dazn, después de ser décimo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Alonso explicó su carrera y la suerte que marcó el domingo con los giros que deparó la aparición de la lluvia. «Teníamos ritmo toda la carrera, que es lo importante, tanto en seco como en mojado ibamos relativamente bien. Como íbamos en Barcelona, detrás de los cuatro grandes pero pudiendo coger puntos cada carrera», afirmó.

«Es suerte, paré una vuelta más tarde, la pista estaba muy seca para intermedios, si no llueve más, te vale, porque encima coges esa vuelta extra que fuiste más rápido, si luego empieza a llover, los que cambiaron pronto las intermedias estaban destrozadas. No llovió más y no pude aprovechar las ruedas», terminó.