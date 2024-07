El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) valoró de manera positiva el Gran Premio de Gran Bretaña este domingo pese a terminar quinto, ya que vio «una de las carreras más sólidas de Ferrari», en medio de la dificultad y sin el mejor coche.

«Sinceramente creo que, en general, hemos hecho una buena carrera porque eran muy difíciles las condiciones y acertar en todo momento. Hemos hecho todo prácticamente perfecto. Desgraciadamente, en las 10-15 primeras vueltas, como os anticipé, no teníamos ritmo para mantenernos cerca de los McLaren», dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño apuntó a los cambios de guion en Silverstone para destacar cómo se mantuvo en la pelea. «Cuando se ha puesto a llover y estábamos todos en condiciones muy complicadas con el neumático slick pero en lluvia. Ahí he podido jugármela un poco, acercarme a los de cabeza. Me he puesto a luchar un poco con Max», apuntó.

«Luego, ha llovido del todo. Con las intermedias no íbamos bien y con todo seco tampoco. Hoy ha sido una carrera de las más sólidas en Ferrari que recuerdo, por todas las llamadas a box y por cómo hemos manejado la situación y cómo he podido atacar en pista complicada. Lo importante es que en condiciones mixtas hemos ido rápido, hemos acertado en todas las llamadas, en todos los neumáticos», añadió.

Por todo ello, Sainz apuntó que el quinto puesto sabe a algo más, confiando en haber recuperado la confianza en el coche. «Hemos hecho un P5 que sabe mejor que un P5, sobre todo con ese bonus de vuelta rápida. En el campeonato hay que estar ahí en los fines de semana en que el coche no está, hemos podido sumar 11 puntos que son importantes para el equipo», afirmó.

«No creo que le hubiésemos ganado (Piastri). Lo que sí que creo es que, sin ir nunca más rápido que los de cabeza, nos hemos podido meter en una lucha que no es la nuestra. Gracias a los Libres 1 y 2, estudiando el radar con los ingenieros, estudiando los neumáticos. Eso nos ha dado la oportunidad de estar en posiciones donde igual no deberíamos», terminó.