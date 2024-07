El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), en MotoGP; el tailandés Somkiat Chantra (Honda), en Moto2, ambos con récord de vuelta incluido; y el italiano Stefano Nepa (KTM), en Moto3, han sido los más rápidos este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, novena cita del Mundial de motociclismo.

En la Práctica de la categoría reina, marcada por una bandera roja a mitad de sesión y duras caídas en la peligrosa curva 11, Viñales marcó un 1:19.622, récord de la categoría, que le valió para dominar la parte final y más decisiva de una sesión en la que el líder Jorge Martín (Ducati) y Miguel Oliveira (Aprilia) fueron segundo y tercero, ambos a tres décimas.

Mientras, el cuarto puesto del día lo ocupó Álex Márquez (Ducati), por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), a cuatro décimas y gran alternativa al madrileño por el liderato. Pedro Acosta (KTM) finalizó octavo, con caída incluida, para avanzar directamente a la Q2, en un 'top 10' que cerró el sudafricano Brad Binder (KTM), solo una décima mejor que su compañero, el australiano Jack Miller.

Sí tendrá que pasar por la Q1 el español Marc Márquez, protagonista de esta Práctica por una fuerte caída --la segunda del día-- en la curva 11, volando y cayendo con fuerza sobre su costado derecho. Saltaron las alarmas en el box de Gresini, pero el catalán parecía estar bien y salió de nuevo a la pista, marcando incluso el mejor tiempo antes del típico arreón final de toda la parrilla.

Sin embargo, no pudo montarse en su Ducati en la recta final, ya que necesitó pasar por el Centro Médico por molestias en el tórax. «Tiene una fuerte contusión costal derecha, pero no afecta a la parte ósea. Tiene dolor en las costillas, le hemos hechos cinco proyecciones radiologicas y no hay fractura costal», explicó Ángel Charte, doctor de la competición.

En Moto2, el tailandés Somkiat Chantra (Honda) fue el más rápido con un 1:22.698, récord del circuito de esta categoría, tras una sesión que dominó de principio a fin. Por detrás, acabaron el británico Jake Dixon (Kalex), a tres décimas, y el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro), cerrando el 'top 3' a cuatro décimas. Fue el único que amenazó, en la recta final, el crono marcado por el tailandés.

El líder de la categoría, Sergio García Dols (Boscoscuro) --a más de medio segundo--, solo pudo ser séptimo, por delante de su compañero, el japonés Ai Ogura, octavo. Aron Canet (Kalex) volvió a estar entre los cinco primeros con un tiempo de 1:23.227, mientras Marcos Ramírez (Kalex) fue sexto. Manu González (Kalex) acabó noveno, con Albert Arenas (Kalex), Izan Guevara (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro) cerranto los 14 primeros puestos, que dan acceso a la importante Q2.

Finalmente, en la cilindrada más pequeña, el italiano Stefano Nepa (KTM) fue el líder del viernes con un mejor crono de 1:25.283, comandando la P1 por delante del español Ivan Ortolá (KTM), segundo a 31 milésimas, y el colombiano David Alonso (CFMoto), tercero a 64 miésimas. El líder del Mundial tuvo que completar su mejor vuelta en la recta final, después de sufrir una caída a casi 200km/h en la curva 11.

Otros cuatro españoles se colaron entre los diez más rápidos de la jornada. Ángel Piqueras (Honda), de quien aprovechó Nepa el rebufo para marcar su tiempo, finalizó quinto; Adrián Fernández (Honda) fue séptimo, justo por delante de José Antonio Rueda (KTM), mientras David Muñoz (KTM) cerró el 'top 10' en Moto3.