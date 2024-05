El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) reconoció en la previa del Gran Premio de Italia, que se disputa en Mugello, que sigue teniendo por delante tres posibles escenarios para 2025 en los que se sentiría cómodo, pero detalló que no descarta cambiar de moto pese a que no le «apetece» empezar de cero y sí dejó claro que busca una moto oficial de fábrica o del mismo año que las oficiales.

«No me apetece (empezar de cero con otra moto) pero no lo descarto. Hay tres escenarios, con prioridades. Pero tengo la suerte de que en los tres escenarios me sentiría cómodo. Y cuando un piloto está cómodo es un piloto rápido», aseguró a la prensa tras la comparecencia en Mugello.

Márquez negó estar «tenso» pero sí «contundente». «Una cosa son especulaciones y otra lo que contestas. Tenso para nada porque me estoy divirtiendo, tengo tranquilidad y venimos de un fin de semana muy bueno. Estoy en una situación agradable porque tengo opciones», comentó.

El de Cervera tiene las ideas «claras». «No voy a cambiar de un equipo satélite a otro. En Gresini me estoy encontrando muy bien y cómodo y salen los resultados. Ahora me veo competitivo y mi objetivo es intentar estar en un equipo de fábrica o, si no, en una moto de ultimo año», manifestó.

A falta de saber su futuro, esas tres opciones, a tenor de lo que va comentando, serían: fichar por el equipo oficial de Ducati, seguir en el satélite de Gresini pero con una Ducati de último año o ir a una nueva fábrica, que ahora mismo podría ser KTM si bien la retirada de Aleix Espargaró dejaría un hueco en Aprilia.

«Pramac no es una opción, no voy a pasar de un equipo satélite a otro. Como dije en Montmeló, el año pasado buscaba disfrutar sobre la moto y recuperar la confianza y la forma de volver a ser competitivo. Ahora lo soy cada vez más y si quieres luchar por el campeonato es posible hacerlo con una moto del año anterior pero si quieres tener opciones reales por el campeonato tienes más facilidades si estás en fábrica, porque tienes la ultima versión de la moto. Así es más fácil luchar con los pilotos de delante», aseguró.

Y tiene un plazo para tomar la decisión. «Sí, tengo un plazo pero no lo puedo decir. Una cosa es la pista y otra cosa son los patrocinadores personales y cosas que debes saber con antelación porque se cierran los contratos. No me gusta marcar un plazo pero lo necesito y me veo obligado a tenerlo para tomar una decisión. Porque si no, algunos de mis sponsors no podrían trabajar bien. Espero que sea antes de Sachsenring», consideró.

«Sin duda, hemos tenido conversaciones interesantes y las personas que tienen que saber el qué y dónde me siento cómodo ya lo saben. Tengo unas ideas muy claras, lo único que puedo hacer es ser rápido en la pista para tener abiertas más opciones y luego tendré que escoger», concluyó.

En cuanto a este año, en la que lleva la Ducati de 2023 y no la de 2024 que sí montan Jorge Martín en el Pramac y Pecco Bagnaia en el equipo oficial, cree no obstante que las dos motos van «similar». «Por el momento me siento cómodo con mi moto. Es la moto ganadora aquí el año pasado, veremos dónde ponen el listón estos dos (Bagnaia y Marín) e intentaremos estar cerca y disfrutar del fin de semana», auguró.

«Las últimas carreras han sido súper positivas en ritmo de carrera, he sido rápido y constante y eso ha marcado la diferencia para conseguir esta remontada. Pero aún tengo que entender mejor la moto y saber qué hacer en el 'time attack'. Me costaba con la Honda, pero mejoraba a rebufo. Pero con esta moto aún me siento mejor cuando estoy en solitario. Tenemos un par de ideas, tengo que trabajar en mi estilo de pilotaje y falta un poco en este 'time attack' cuando no estoy solo», comentó sobre qué la falta para estar más cerca de la cabeza.

«No tengo nada que perder. Sé que tendré esta moto hasta final de temporada, parece que la segunda parte de las Ducati oficiales son más fuertes que las primeras y veré si puedo mantener el nivel y la velocidad, pero de momento es un placer estar casi al mismo nivel que Martín y Bagnaia que se batieron por el campeonato el año pasado y llevan seis años en la misma moto», señaló en referencia a Martín, actual líder, y Bagnaia, vigente campeón mundial.