El piloto español de MotoGP Pedro (KTM) no esconde que le dolió «en un principio» dar el salto a la categoría 'reina' en el equipo satélite de la marca austriaca, pero que ahora está «contento», destacando que están dando «buenos pasos».

«Llevaba tres años de naranja, me ha tocado de rojo y estoy muy contento con el equipo de este año. Son gente de naranja camuflada de rojo y estoy muy contento con la moto que me están poniendo y con la aportación que me están dando. Me dolió en un principio, pero ahora estoy contento», señaló Pedro Acosta en una entrevista con 'DAZN' que se emite este miércoles.

El de Mazarrón recuerda que en el Gran Premio de Las Américas, donde fue segundo en la carrera del domingo y «la primera vez» que fueron «competitivos todo el fin de semana». «Fue la primera vez que en la moto quitamos un par de problemas que teníamos y que dimos un gran paso. Creo que entre lo que estamos empujando nosotros y en la fábrica, estamos dando buenos pasos», admitió.

Además, también se refiere a su adelantamiento a Marc Márquez (Ducati) en Losail (Catar) y al que resta importancia. «Me motiva batir a Pedro Acosta. Un año más me he caído en Le Mans (Francia), entonces batiéndome con él no estoy ahora mismo», se sincera el piloto de KTM.

En cuanto a sus ídolos, Acosta tiene claro que le gustaría más parecerse a «Valentino Rossi» que al de Cervera. «He hecho relación con él desde que me invita a su carrera en invierno y creo que ha hecho muchas cosas buenas por el motociclismo», advirtió.

«Si Valentino dijese que hace un 'wildcard' en Barcelona, el 'paddock' estaría lleno. Ha sido el que ha movido MotoGP y el que hace que MotoGP sea MotoGP. Es el que nos ha guiado a todos los chavales. Es el padre de todo el paddock», añadió el murciano.

De todos modos, tampoco duda de que elegiría como compañero de equipo entre cualquier piloto de la historia a Dani Pedrosa. «Creo que tenía que haber ganado muchos más títulos de los que ganó. Es impresionante que una persona tan pequeña vaya en una MotoGP así, tiene un talento innato que ahora mismo no tiene nadie, sólo Stoner o Valentino estaban a ese nivel», recalcó.