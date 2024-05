Archivo - 20 QUARTARARO Fabio (fra), Monster Energy Yamaha MotoGP, Yamaha YZR-M1, action during the 2023 MotoGP Grand Prix of India on the Buddh International Circuit from September 22 to 24, in Greater Noida, India - Photo Studio Milagro / DPPI | Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press