Zarco se estrena, Martín se 'suicida' y ni Augusto ni Mir acaban

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) logró su primera victoria en la categoría al vencer el Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputó en el circuito de Phillip Island, en el que su compañero de equipo Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se 'suicidó' con la elección de los neumáticos. Fue una carrera igualmente aciaga para los mallorquines Joan Mir y Augusto Fernández, que se fueron por los suelos en la misma curva cuatro y no pudieron continuar.



Junto a Johann Zarco acabaron en el podio los italianos Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22). Martín lideró toda la carrera, desde la primera a la última vuelta, en la que los cuatro pilotos que rodaban tras él le acabaron superando, con graves problemas de tracción con el neumático trasero de su moto.



La carrera ya perdió a uno de sus protagonistas antes del inicio, pues el español Alex Rins (Honda RC 213 V) sintió muchas molestias en su pierna derecha lesionada en Mugello (fractura de tibia y peroné), que aconsejaron su no participación, además de someterse a un nuevo TAC (Tomografía Axial Computerizada) por recomendación del Director Médico de la competición, el español Ángel Charte.



Y la primera sorpresa llegó de la mano del autor de la "Pole position", el español Jorge Martín, que fue uno de los pocos pilotos, junto a sus compatriotas Marc Márquez (Honda RC 213 V) y Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), y el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), que optaron por el compuesto de neumático trasero blando, mientras que el resto de pilotos prefirieron montar el neumático intermedio trasero.



Era sorpresa porque además de ser la carrera larga, el gran premio, a 27 vueltas y no la carrera sprint -un cambio realizado ante la posibilidad de que las condiciones atmosféricas empeoren sensiblemente el domingo-, todos los pilotos reconocieron que la principal estrategia iba a ser conservar el neumático y cuanto más blando, se suponía, como así fue, que es peor.



Y nada más apagarse el semáforo rojo Jorge Martín tomó el mando de la carrera a pesar de que el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) le intentó meter la moto por el interior, pero el español aguantó a la perfección la presión y comenzó a tirar como un "poseso" para lograr una ventaja tranquilizadora.



Tras él, Binder, Bagnaia y el ídolo local Jack Miller (KTM RC 16), que al final fue séptimo.



Marc Márquez (Honda RC 213 V) no hizo una buena salida, pero pudo completar el primer giro en la sexta posición, a pesar de salir séptimo y perder un par de puestos al apagarse el semáforo.



Como Marc Márquez tampoco hizo una buena salida el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que era cuarto en la formación de salida, cayó hasta la octava, superado entre otros por el italiano Fabio di Giannantonio que, muy ambicioso, tardó apenas tres vueltas en adelantar a Bagnaia y ponerse tercero, en posición de podio.



A ritmo de vuelta rápida tanto en el segundo como en el tercer giro, Jorge Martín se escapó de todos sus rivales, con Brad Binder a un segundo en la tercera vuelta y ya a más de dos un amplio grupo en el que estaba "Diggia", Bagnaia, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), Marc Márquez, que poco después lo superó, Jack Miller, Aleix Espargaró, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), Pol Espargaró y Marco Bezzecchi.



Pero Zarco no se rindió y atacó a Marc Márquez, con el que protagonizó una intensa lucha durante varias vueltas que benefició a Bagnaia a la hora de defender la cuarta plaza, mientras Jorge Martín iba poco a poco distanciándose de todos sus rivales.



Con las tres primeras posiciones bastante consolidadas con Jorge Martín, Brad Binder y Fabio Di Giannantonio, el interés se centró en el octeto perseguidor, en el que Bagnaia mandó por delante de Zarco y Márquez, que tuvo que aguantar los ataques de Aleix Espargaró.



Por detrás, el mallorquín Joan Mir (Honda RC 213 V) fue la primera victima de la carrera al irse por los suelos en la curva cuatro cuando se peleaba por la posición con el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), en un incidente que puso «bajo investigación» el Panel de Comisarios de Dirección de Carrera y se resolvió como un simple «lance de carrera».

Caída de Joan Mir 😮‍💨



Tuvo un toque con Luca Marini y acabó yéndose al suelo#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FxN8CILUM8 — DAZN España (@DAZN_ES) October 21, 2023 En ese mismo punto en el que se fue al suelo Joan Mir, la curva cuatro, acabó de la misma manera el también mallorquín Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), mientras por delante se acercaba "Diggia" a Brad Binder y tras su estela se ponía un Bagnaia cada vez más "crecido", junto con Johann Zarco.



A once vueltas del final, en el decimosexto giro, Jorge Martín tenía una ventaja superior a los tres segundos, la misma que acumuló en Indonesia antes de irse por los suelos, y en esta ocasión todo el interés se centró en saber si el neumático trasero aguantaría el esfuerzo.



La victoria de Martín parecía incuestionable, pero en la "criba" que se produjo en el grupo principal, se quedaron por delante Di Gianantonio, que superó a Brad Binder, con Bagnaia y Zarco, y ya sin Marc Márquez, que con problemas de neumáticos como Martín, perdió varias posiciones para caer hasta la décima plaza, superado también por Alex Márquez, Aleix Espargaró y Jack Miller, y decimoquinto al ver la bandera.



Con el paso de las vueltas el neumático blando de Jorge Martín cayó mucho en su rendimiento, las vueltas finales fueron agónicas, al ver como se acercaba el cuarteto perseguidor, formado por Binder, Zarco, Di Giannantonio y Bagnaia, en donde los adelantamiento se prodigaron a cada oportunidad, y así se llegó al último giro.



Johann Zarco encabezó la "caza" de su compañero de equipo, al que superó en la cuarta curva del trazado, poco después le superaron tanto Bagnaia como Di Giannantonio al unísono, y ya en la última curva también logró doblegarlo Brad Binder.



Jorge Martín pasó de líder de la carrera a quinto clasificado por una mala estrategia de carrera, que pagó en una última vuelta de la que se acordarán en el equipo durante mucho tiempo, como de la caída de Indonesia.



Bagnaia es ahora líder del mundial con 366 puntos, 27 puntos más que Jorge Martín (339), con Marco Bezzecchi tercero, con 293 puntos.