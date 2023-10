Archivo - ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Ajo, Kalex Moto2, portrait during the 2023 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini on the Misano World Circuit Marco Simoncelli from September 8 to 10, in Misano Adriatico, Italy - Phot | Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press