El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) describió este domingo como «el mejor de la temporada» gracias a su séptimo puesto en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, duodécima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, habiendo «sacado el máximo» sobre el circuito de Misano.

«Ésta ha sido la mejor carrera del año junto con Le Mans. Es mi mejor domingo de la temporada, he sacado el máximo y he conseguido el objetivo. Nuestro ritmo era muy bueno hasta que la opción trasera blanda ha caído un poco al final, pero esto es normal», declaró Márquez a los medios oficiales del equipo Repsol Honda.

«Al final he podido mantener una buena disputa con los pilotos de Aprilia y con Marini. El objetivo es seguir así en las próximas carreras. Antes tenemos un test importante para el futuro, un primer anticipo de lo que nos puede deparar 2024», añadió el piloto de Cervera.

«Estoy deseando ver cómo será la moto con mi estilo de pilotaje y luego empezar a trabajar con los ingenieros», dijo finalmente Márquez, que mantuvo un ritmo constante hasta cruzar séptimo la meta y sumar así nueve puntos en el Mundial de MootoGP.

Joan mir: "sinceramente, no he podido hacer una gran salida"

Su compañero de equipo, Joan Mir, sufrió una caída cuando se habían completado 11 vueltas y quedó fuera de carrera. «Sinceramente, no he podido hacer una gran salida, pero he podido adelantar a más pilotos que ayer; así que ha habido una mejora en ese aspecto», comentó al respecto.

«Cuando Pirro y Miller se han caído, he tenido que esquivarlos y he perdido algo más de tiempo, así como las posiciones que había ganado. Luego, en la siguiente vuelta, me he caído en la misma curva», subrayó Mir.

«De nuevo, nos centramos en los puntos positivos y en el hecho de que hemos dado algunos pasos. Mañana cambiaremos a nuestra mentalidad de 2024 y empezaremos a trabajar en el futuro», concluyó el piloto mallorquín.