El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) admitió este sábado que «no» podía «estar más contento» tras haber logrado la 'pole position' del Gran Premio de Italia, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pues «ha habido que clavarla» y con ello se ha «divertido» sobre el asfalto del Autódromo Nacional de Monza.

«No puedo estar más contento. Después de un fin de semana perfecto hasta ahora, esperar a la Q3 para hacer la vuelta que me da la 'pole' y disfrutarla tanto como la he disfrutado. Porque obviamente ha habido que tomar riesgos, ha habido que clavarla y me he divertido», declaró Sainz ante los micrófonos de DAZN.

«La verdad que ha sido un finde hasta ahora muy muy bueno, sintiéndome muy cómodo y atacando desde el inicio. Así que nada, ahora toca intentarlo otra vez mañana», dijo el piloto madrileño en alusión a la carrera dominical, la decimocuarta puntuable en el calendario (se canceló el Gran Premio de Emilia-Romaña a mediados de mayo).

«Me gusta ser optimista y pensar que las cosas pueden seguir pasando. Aunque está siendo un año duro para el equipo, siempre va a haber pistas que se adapten mejor a nuestro coche y esta era una de ellas. Y luego, nada, sin hacer errores poniendo el coche a punto, poco a poco desde los libres he ido encontrando el ritmo», destacó.

Además, Sainz recalcó que en la vuelta de la Q3 valedera para su 'pole' «ha habido que arriesgar». «Nos hemos tirado los tres como locos para intentar hacer esa 'pole' y tomando muchos riesgos. Pero sí, ha sido una vuelta muy limpia que seguro me voy a acordar siempre», reconoció.

Por último, Sainz elogió el «increíble» apoyo de los aficionados a la escudería Ferrari desde que el 'Gran Circo' llegó el pasado miércoles a Milán. «En el hotel hay más de 1.00 personas todos los días animándonos, en el 'paddock', en las gradas...», enumeró el piloto madrileño del 'Cavallino Rampante'.

«Es una sensación tan única, tan especial y te da tan buena vibra, que es difícil de describir. Pero sobre todo muy fácil también de motivarte y muy fácil de encontrarte tu mejor versión porque te apoyan muchísimo», concluyó Sainz.