El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) indicó este miércoles que «el tiempo puede ser cambiante» durante el Gran Premio de Cataluña, undécima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, y que eso «puede ayudar» a su desempeño sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya.

«Este año está costando un poco, pero vamos mejorando. Intentaremos hacer disfrutar a los espectadores como siempre; además, parece que el tiempo puede ser cambiante, así que eso nos puede ayudar», dijo Márquez desde el Born Centre de Cultura i Memòria, junto a otros pilotos catalanes de MotoGP, durante la presentación de este Gran Premio.

«En los buenos momentos es fácil tener apoyo; pero ahora, que no todo va tan bien, es cuando más valoras el calor de la afición. Yo lo tendré gracias a la grada Marc Márquez», concluyó el del equipo Repsol Honda, aludiendo a la zona del trazado de Montmeló que lleva su nombre.

Pol espargaró: "la moto ha mejorado muchísimo"

Por otra parte, Pol Espargaró (KTM) admitió que para él «es un orgullo estar compitiendo con los mejores pilotos del mundo». «Después de un tiempo sabático bastante largo por mi lesión, vuelvo al Circuit, un lugar en el que han estado muy pendientes de mi recuperación, y se lo agradezco», señaló.

«Ellos han formado parte de mi pretemporada y me han ayudado mucho. Además, en el tiempo que he estado fuera, la moto ha mejorado muchísimo gracias a la gran apuesta de GasGas», agregó Pol Espargaró en presencia de su hermano Aleix (Aprilia).

El propio Aleix destacó «la gran labor que están haciendo» en Aprilia, puesto que son «muy competitivos». «La idea es estar en el podio a final de año; el nuevo formato de MotoGP reparte muchos más puntos, así que todo estará mucho más abierto hasta el final», apuntó.

Además, el mayor de los Espargaró rememoró la pasada edición del GP de Cataluña, donde perdió el podio al dar por finalizada la prueba una vuelta antes. «Este año, en el casco llevo un mensaje en inglés que dice una vuelta más, y no he puesto el nuevo marcador del Circuit porque no me cabía en el diseño», bromeó sobre dicha cuestión.

Albert arenas: "no habría mejor manera de celebrar el gp de casa que con un podio"

Mientras tanto, Albert Arenas (Kalex) reconoció que «Moto2 es una categoría muy difícil y tenemos que cuadrarlo todo porque realmente la moto es muy buena y tenemos potencial». «No habría mejor manera de celebrar el GP de casa que con un podio», apostilló.

Por último, Xavier Artigas (CFMoto) declaró que «aunque el principio de temporada fue bien, no hemos podido mantener ese ritmo». «Tenemos que ver qué es lo que nos hace más débiles y mejorar. Es un circuito en el que siempre me he encontrado cómodo», sentenció.