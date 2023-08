El piloto mallorquín Joan Mir (Repsol Honda) tiene claro que tiene «ganas de seguir y darlo todo» pese a su mal inicio de Mundial de Motociclismo con su nuevo equipo, «el mejor del mundo» y del que no piensa salir pese a la «racha complicada» que está atravesando, una respuesta a la confianza que depositaron sobre él para ficharle como compañero de Marc Márquez.

«Tengo ganas de seguir y darlo todo, quiero darle la vuelta a esta situación con Honda. No es que esté buscando otras alternativas, quiero que lo que hay aquí funcione. Nunca me he planteado decir que paro con esta fábrica y me voy a otra», señala Mir en una entrevista que estrena 'DAZN' este miércoles.

Y es que el campeón del mundo valora la apuesta de la fábrica japonesa por su figura. «Si alguien confía en mí, yo también confío en ellos, si no, no hubiera entrado en este equipo, que para mí es el mejor del mundo, sólo que está pasando una racha complicada», subrayó.

La adaptación del balear, que no está teniendo un gran inicio de Mundial con tan sólo 5 puntos sumados, se frenó por una lesión de «mala suerte» en la mano durante el Gran Premio de Italia y que le dejó sin correr hasta el pasado fin de semana en Silverstone (Inglaterra). «Fue la última falange del dedo, donde apoyamos toda la fuerza en las curvas y hemos sido bastante cautos», confesó.

El piloto del Repsol Honda también habla de la exigencia en el mundo del motociclismo. «Un deportista de élite se alimenta de los buenos resultados y de los buenos momentos. Tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, nos ganamos la vida muy bien, pero también estamos sometidos a mucha presión desde muy 'pequeñitos'. Desde que tengo 10 años he estado sometido a esa presión de 'espabilas o no seguimos'», recalcó.

«Este año, antes del parón, mi cabeza dijo: 'Calma, vamos a priorizar las cosas'. He estado trabajando con un psicólogo deportivo y haciendo todo lo que creo que es necesario, porque tengo ganas de seguir y darlo todo», añadió Mir, feliz por haber tenido «la suerte» de ser padre hace unos meses. «En los momentos complicados tener una luz de alegría es fantástico. Esto me ha venido de fábula, me ha dado fuerzas para seguir intentándolo», celebró.

Finalmente, el campeón del mundo de MotoGP de 2020 elogia a su compatriota Alex Rins, antiguo compañero en Suzuki. «Cuando hemos tenido los dos todo en su sitio, igual fui yo el que pudo sacar un 'poquito' más, pero en los momentos complicados, ha sacado más petróleo que yo, lo ha sabido hacer mejor que yo en los momentos difíciles», reconoció.