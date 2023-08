El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó la necesidad de retomar el Mundial buscando una «buena base» para «recuperar la confianza», con lo que apuntó que este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña arriesgará pero «no más de la cuenta», teniendo en cuenta que no está «al 100%».

«No estoy rodando al 100%. Me duele un poco el abductor derecho y ese dolor me sube hasta la zona del pubis. Me empezó a molestar hace unas semanas y creo que viene todo de malos gestos a causa del problema del tobillo», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después de ser decimotercero este viernes.

El de Cervera explicó su nuevo enfoque de cara al segundo tramo de la temporada, que comenzó en Silverstone con la puesta en marcha de la nueva Práctica, sesión válida del viernes después de una primera de libres. «Ahora tengo la motivación para encontrar una buena base. Si no tienes una base sólida no puedes construir un buen futuro y ese ha sido el objetivo de hoy. Pilotar suave, recuperar la confianza y no tener ningún susto», afirmó.

«A raíz de las lesiones ha sido fácil ver que hay cosas que no estaba haciendo bien y he intentado cambiar el enfoque. Evidentemente, hay puntos del fin de semana en los que arriesgaré, pero no más de la cuenta», añadió.

El de Repsol Honda insistió en su idea de trabajar con su equipo para un futuro mejor. «Tenemos una muy buena relación con Honda y siempre estamos intentando hacer lo mejor para el proyecto, ahora mismo es tener esa buena base para construir juntos», terminó.