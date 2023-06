El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que llega con «buena mentalidad» al Gran Premio de Alemania y con ganas de «hacer podio» en un circuito de Sachsenring donde ha logrado once victorias, si bien viene de encadenar caídas y de sufrir con una Honda que necesita mejoras a corto plazo, más allá de pensar en la revolución para 2024.

«Estoy interesado en ver cómo se me da ahora, porque hay circuitos como éste, Austin o Argentina que se me ajustan, y éste es el primero en que podré pilotar en esta temporada», comentó en rueda de prensa sobre qué espera del GP de Alemania, donde ha ganado en once ocasiones.

«No vengo de mi mejor momento, vengo de dos caídas consecutivas en domingo y merma cada vez más la confianza. Llego con buena mentalidad y me gustaría conseguir un podio el domingo», manifestó el de Cervera.

Pese a las recientes caídas, la última en Mugello, y su historial de lesiones, aseguró que no piensa en una posible nueva lesión. «No me preocupa otra lesión, no podría mostrarme rápido en pista, si no. Pese al riesgo que estamos corriendo me siento preparado, estoy pilotando bien. Estoy como para estar en la pelea», aseguró.

«A veces me paso. En Mugello me sentía cómodo, me estaba controlando y dosificando para terminar en P6, pero me fui largo y me caí. No lo esperaba. Pero voy a continuar empujando para cambiar la situación de cara al futuro», añadió.

Y es que tiene la sensación de que una hipotética victoria no cambiaría nada en Honda. «No sé qué ocurrirá este fin de semana. Pero imaginemos que ganamos la carrera; no cambiará la situación. Rins ganó una carrera pero luego le costó mucho pilotar en siguientes carreras. No podemos depender de circuitos individuales, debemos tener un paquete con el que luchar toda la temporada», pidió.

Pese a ello, no se lamenta de haber firmado 4 años con Honda. «No fue un error firmar por Honda, no imaginaba romperme el brazo, tantas operaciones, ni la pandemia ni que afectaría más a Asia que a Europa. Son cosas que escapan a mi control. El contrato de 4 años era para luchar por el Mundial y no lo hemos logrado. Ahora el problema es ser constantes y competitivo, y poder pilotar de una forma correcta. Es lo que estamos buscando», manifestó.

Además, se siente en camino de volver a lo más alto. «Me siento en mi vida personal, con calma. Y tienes que seguir tu pasión y para estar entre los primeros tienes que seguir lo que crees. Aún no he finalizado el camino, aún estoy en camino de volver a los primeros puestos», certificó el catalán.

Por otro lado, en cuanto a que su excompañero Jorge Lorenzo le vea en Ducati o KTM en el futuro, reiteró su compromiso con Honda. «En la próxima dirá que Aprilia, ¿no? Bromas aparte, ahora en MotoGP el nivel es súper alto. Las fábricas europeas aprietan mucho y están en modo agresivo. Por ello buscamos una reacción de Honda para mejorar, sobre todo de cara a Misano y los test para el 2024. Trabajamos juntos para estar allí», señaló.