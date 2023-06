El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) lamentó no haber podido retener el podio en el Gran Premio de España de Fórmula 1, tras salir desde la segunda posición, y aseguró que hacer «más que quinto», que fue su posición en carrera, era «muy complicado» por el alto ritmo de los dos Red Bull y los dos Mercedes.

«Hacer más que quinto hoy era muy complicado y eso que lo he dado todo, como habéis visto. Tanto en 'qualy' ayer como hoy en salida he intentado todo para aguantar ese podio pero rápido hemos visto que los Mercedes y Red Bull estaban en otra liga», señaló en DAZN.

«Nos ha tocado traer a casa un quinto puesto que no sabe a mucho, y sobre todo es frustrante porque no hubo posibilidad de defenderme a final de recta. Pero no se podía hacer mucho más», añadió, en este sentido.

Sainz aseguró estar «frustrado» por la carrera. «Físicamente estoy bien, pero un poco frustrado, la palabra no es deprimido, pero sí frustrado porque en casa te apetece lucirte y si toca una carrera defensiva, defenderte bien. No he podido hacer ni eso», lamentó.

«Me deja mal la sensación de no haber dado al aficionado un poco más de espectáculo o de luchar por ese podio. Quería hacer algo especial, intentar hacer ese podio que no ha podido ser», expresó el piloto madrileño.

En cuanto al desgaste del neumático, aseguró que fue mayor a lo esperado. «Las primeras cinco vueltas las he hecho pisando huevos, no he atacado el neumático y lo he guardado y cuidado, con aire limpio detrás de Max. En la 10, que se acercaba Lewis, cuando he apretado me he ido hacia atrás, iba más lento. Y ahí he sabido que sería un día complicado. He degradado mucho y han saltado las alarmas. Se ha hecho larga la carrera», reconoció.