El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó el sentimiento especial por competir en el Gran Premio de España esta semana, algo que solo pensarlo le pone «de buen humor», sintiendo «a toda la afición» para tratar de dar un paso adelante.

«Despertarme en mi país de origen, España, sabiendo que me espera una carrera, me pone de buen humor, porque siento el apoyo de toda la afición. Estarán mirando desde la tribuna de CS55 y saber que las tres mil entradas disponibles se agotaron en ocho minutos me hace muy feliz», dijo en rueda de prensa oficial este jueves.

El madrileño destacó además la gente joven que se está enganchando a la F1. «También me complace haber notado que, en los eventos promocionales en los que he participado aquí hasta ahora, la mayoría de las personas que asisten son menores de 30 años, lo que demuestra que nuestro deporte está pasando por un momento mágico también aquí en España», apuntó.

Por otro lado, el madrileño explicó las mejoras que trae Ferrari para el Circuit de Barcelona-Catalunya. «Son un paso en la dirección correcta, pero son solo parte de un programa de desarrollo continuo que no termina aquí. El paquete se evaluará en la pista aquí en Barcelona y es parte de una nueva dirección que el equipo ha decidido tomar con el SF-23», dijo.

«Gracias, por lo tanto, a todos los que han estado trabajando día y noche en la fábrica de Maranello. Habiendo dicho eso, seguimos siendo realistas, conscientes de que no podemos esperar una reversión del orden jerárquico en la pista en el espacio de una sola carrera. Sin embargo, esperamos tener un coche más consistente en términos de rendimiento, lo que nos permitirá explotar mejor todo su potencial. No puedo esperar para salir a la pista mañana», añadió.