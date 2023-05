El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) lamentó que su equipo no acertase con las dos paradas que hicieron en el Gran Premio de Mónaco de este domingo y que le pudieron llevar a ser «víctima un poco de la frustración» y también confesó que «mejor que pase este año» por las prestaciones actuales del coche.

«Sí, una pena, creo que en el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo y en la carrera, en todo momento, iba cómodo e intentando ir hacia adelante, pero en las dos paradas en las que quizás no hemos acertado, igual la primera ha sido demasiado pronto, y la otra demasiado tarde», comentó Sainz al micrófono de 'DAZN'.

El madrileño recordó que «la lotería en Mónaco hay veces que te sale, otras veces que no». «Habrá que analizar qué podríamos haber hecho mejor. Las condiciones eran realmente complicadas, pero creo que sí que podíamos haberlo hecho mejor», apuntó.

«Está claro que la primera parada cuando he visto que venía en un 'inlap' muy bueno y que veía que había salvado mucho el neumático duro, que había posibilidad de lluvia, de 'safety car', de bandera roja, me ha sorprendido un poco, sobre todo si hemos salido detrás de Ocon, y, quizás sí, me he frustrado, no te voy a engañar. Y quizás también el 'timing' de la segunda, el intentar extender una vuelta la entrada que claramente no hacía falta. He sido un poco víctima de la frustración y de ver que no podíamos pasarle y al final hemos fallado. Hemos tirado un poco el dado y no ha salido», añadió.

Finalmente, Sainz se mostró algo pesimista para Barcelona. «Bueno, mejor que pase este año porque claramente el coche tampoco está donde queremos que esté, pero también es verdad que hay que seguir aprendiendo de estas situaciones, de estos momentos de tensión, de dudas que tenemos de vez en cuando y hay que seguir mejorando», sentenció el español.