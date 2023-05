El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) valoró este jueves el acuerdo con Honda a partir de 2026, una noticia que enseña el «compromiso por ganar carreras» de su equipo y que espera vivir las próximas campañas «en forma y rápido» aspirando a volver a ganar el Mundial.

El doble campeón del mundo fue uno de los protagonistas este jueves de la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio que este fin de semana se disputa en Mónaco, séptima del Mundial. Alonso, de 41 años, respondió a varias preguntas sobre si se ve de nuevo con Honda y aún con Aston Martin para 2026. «Es una muy buena noticia para el equipo, estoy impaciente», afirmó.

«Creo que muestra el compromiso de Aston Martin con ganar carreras, Mundiales, en el futuro, ser independientes, fabricar sus propias cajas de cambios y todo lo relacionado con el automóvil. Es la única forma, probablemente, de estar realmente 100% seguro de que tienes el control de todo en tu paquete, en tu auto. Es una gran señal de que el deseo y el potencial de ganar están ahí», añadió.

Alonso confesó que no tendría problema en volver a unirse a Honda, pese al mal recuerdo de su etapa en McLaren entre 2015-2017. «No sé qué haré en 2026, mentiría si dijera que lo sé. Por supuesto, me encuentro bien, con fuerzas, motivado, en forma, todavía rápido. Si sigo disfrutando, estaré encantado de ser compitiendo», dijo.

«Volver a competir con Honda no será ningún problema por mi parte. Sé que no funcionó la última vez [en McLaren] en 2015, 2016, 2017. Pero creo que demostraron que ahora tienen un paquete competitivo. Ganaron el campeonato [con Red Bull] en 2021, ganaron el campeonato en 2022, lo más probable es que ganen el campeonato en 2023. Es un nuevo conjunto de reglas, pero creo que será un proyecto muy emocionante, seguro», añadió.

Alonso, que lleva cuatro podios en cinco carreras, prefiere disfrutar del momento y de Mónaco. «Sé que un día me despertaré y no me sentiré tal vez motivado o feliz para seguir viajando y todo ese tipo de cosas. O tal vez no me siento rápido y seré el primero en levantar la mano y decir: 'Tal vez sea el momento'», afirmó.

«Veremos. Creo que falta mucho hasta 2026. Me centraré primero en Mónaco ahora, porque creo que es un fin de semana importante, y luego esta temporada, luego la próxima, y espero que podamos dar un paso más y pelear por cosas más grandes», terminó.