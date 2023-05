El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (GasGas), que sufrió una dura caída en el Gran Premio inaugural de la temporada en Portugal hace siete semanas, mostró sus ganas de subirse a la moto y competir de nuevo antes del parón veraniego en la Mundial.

«Subirme a una moto es mi medicina cada día, es por lo que lucho cada día y quiero volver en alguna de las tres carreras que quedan antes del parón de verano», aseguró Espargaró en declaraciones al programa de DAZN 'Paddock Abierto by Aprilia', recogidas por Europa Press.

El piloto catalán recordó su accidente y asumió la culpa de la caída ya que salió «justo» de boxes y le pilló «desprevenido». «Teníamos problemas de temperatura en el neumático trasero y no lo previne suficiente. El principal culpable fui yo, pero se agradece ver que hay reacciones», valoró.

El pequeño de los Espargaró sufrió una fractura en la mandíbula, una fractura vertebral dorsal y una contusión pulmonar, en un golpe que fue de esos «que no quieres repetir». «Lo he pasado muy mal, he perdido nueve kilos y toda la masa corporal que eso conlleva. Además de todas las fracturas, el principal problema que he tenido es neuronal. Me generaban muchísimos dolores y apenas dormía dos o tres horas cada día. Ahora está más controlado», concluyó.